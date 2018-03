Basket, 4 vittorie su 4 per l’Allianz San Severo

Di:

San Severo – L’ALLIANZ San Severo continua la sua marcia da schiacciasassi nel campionato di DNC. Quarta vittoria in altrettante partite, ottenuta stavolta tra le mura amiche, battendo 82-35 la Pink Basket Bernalda; tutto troppo facile per i ragazzi di coach Coen, che confermano quanto di buono visto giovedì in quel di Ostuni.

Allianz che parte con Romano come titolare in cabina di regia, visto l’infortunio subito da Ricci nell’ultimo impegno di campionato; primo quarto con i padroni di casa subito avanti 10-1 al 5’ con la tripla di Brunetti, Bernalda fatica a trovare punti dal campo, e nel finale di periodo Serroni, 9 punti nei primi 10’ per lui, fissa con un gioco da tre punti, sottomano più libero aggiuntivo, il punteggio sul 23-9. Il secondo periodo vede l’imprecisione dei gialloneri dal campo per i primi minuti, e gli ospiti ne approfittano piazzando un parziale di 7-0 che porta il risultato sul 26-17 a 4’ dall’intervallo lungo; rientra Serroni nel finale di periodo, e l’Allianz riparte: due triple in 20’’ della guardia teramana portano sul 32-19 il punteggio a metà gara.

È nel terzo quarto che i padroni di casa trovano l’allungo decisivo, ancora Serroni e De Fabritiis da 3 allungano sul 38-21 al 22’; Filippini con canestro e fallo al 27’ aumenta ancora il distacco, punteggio sul 43-24, mentre a pochi secondi dal termine viene fischiato fallo antisportivo a De Donato su Romano, 2/2 ai liberi per il play giallonero, sull’azione successiva McRae recupera un rimbalzo offensivo e appoggia al vetro. Ancora il lungo americano spara la tripla a 10’’ dalla sirena per il 54-24 con cui si chiude il periodo. Gli ultimi 10’ sono di puro garbage time, con l’Allianz che trova il fondo della retina a ripetizione, padrone assoluto in questo periodo è McRae, che piazza 11 punti e 3 stoppate solo nel quarto quarto; il punteggio alla sirena finale è di 82-35 per i padroni di casa.

Al PalaCastellana va dunque in scena il monologo della truppa di Coen, che in settimana prepareranno la trasferta di Pozzuoli, dove affronteranno la Virtus, che ha un record di 3 vittorie e 2 sconfitte finora; i gialloneri salgono intanto a 8 punti in classifica, a -2 da Scafati capolista.

TABELLINO

ALLIANZ SAN SEVERO: Romano 10, Cota 2, McRae 15, Cagnetta 3, Filippini 3, Porfido 5, Serroni 18, Brunetti 17, De Fabritiis 9. N.e.: Ricci. All.: Coen.

PINK BASKET BERNALDA: Ferilli 7, Esposito 3, G. Dimonte 7, Laquintana 10, Russo 3, Resta 2, De Donato, McNutt 3. N.e.: D. Dimonte, Favale. All.: Razic.

Arbitri: Campanella e Caldarola.

PARZIALI PERIODI: 23-9, 32-19, 52-24, 82-35.

(A cura di Salvatore Fratello – salvatore.fratello@outlook.com)



Redazione Stato