Biccari, neolaureata meritevole riceverà premio alla Camera

Roma – LA biccarese Barbara Minelli sarà premiata domani alla Camera dei Deputati, quale “neolaureata meritevole”. L’evento si terrà il 21 ottobre alle 15, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari in via di Campo Marzio 78. Lo scorso marzo, la giovane Minelli ha conseguito a Pescara la laurea magistrale col massimo dei voti, in Lingue letterature e culture moderne. In conseguenza del suo brillante percorso universitario, la Fondazione Italia Usa in collaborazione con Centro Studi Comunicare l’Impresa consegnerà una pergamena di merito, oltre ad un attestato di professionista accreditato presso la Fondazione stessa. La premiazione avverrà alla presenza di qualificati esponenti del mondo delle imprese, di giornalisti e di numerosi parlamentari.

Obiettivi della Fondazione, accompagnare con azioni di sostegno l’internazionalizzazione di numerose aziende rappresentative del Made in Italy, con un’attenzione particolare a quelle che desiderano espandersi sui mercati americani. Italia Usa si occupa anche di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e il percorso di carriera di giovani laureati nell’anno accademico 2013/2014, che abbiano conseguito il massimo dei voti in discipline di interesse per la Fondazione stessa e che possano contribuire con le proprie professionalità alla diffusione della cultura d’impresa nella internazionalizzazione verso gli Stati Uniti.

Nell’intento di favorire ed intensificare gli scambi commerciali internazionali dell’Italia e i relativi progetti di marketing e comunicazione, è stato promosso un Master online in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy, un progetto innovativo rivolto a definire degli esperti in un settore in continua evoluzione, con l’obiettivo di sviluppare proficue relazioni economiche con gli altri stati. Il Master gode della collaborazione della Loyola University, l’Università più antica di Chicago e dell’Illinois ed una delle più grandi e prestigiose università d’America. 144 percorsi di studio in numerosissime discipline, 5 campus e moltissime altre attività.

Minelli ora avrà un anno di tempo per completare il percorso formativo (e altri sei mesi extra, se necessario) che prevede un impegno complessivo di 300 ore di didattica, incluso un project work. L’intero master è online: al termine del percorso formativo riceverà il relativo Attestato di Master su pergamena. “A Barbara – commenta con orgoglio il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna – le più vive e sentite congratulazioni, perché questo riconoscimento sia foriero di successi e soddisfazioni personali e professionali”.

