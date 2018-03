Manfredonia, referendum consultivo gpl Energas: si vota il 13.11 dalle 8 alle 22

Di:

Manfredonia. “INDIZIONE REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE PROMOSSO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER LA TUTELA DI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA COM UNITA’ IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DELLE AREE INSULA Dl/49”: con ordinanza sindacale odierna, è stata fissata per il 13 novembre 2016 la data di effettuazione del citato referendum.

“Le sezioni elettorali presso le quali sarà possibile esprimere il voto sono quelle ordinarie delle precedenti consultazioni, come riportato nella tessera elettorale in possesso di ciascun elettore e come successivamente divulgato nelle forme più opportune.

Il quesito sottoposto a referendum è il seguente:

”Ai fini della tutela di interessi fondamentali della comunità, volete voi che il Comune di Manfredonia, si esprima a favore della realizzazione, sul proprio territorio, di un progetto di deposito costiero di GPL a rischio di incidente rilevante, presentato dalla società ENERGAS S.P.A., costituito da dodici serbatoi di capacità complessiva di 60.000 mc e delle opere funzionalmente connesse?”

La votazione si svolgerà domenica 13 novembre 2016, avrà inizio alle ore 8 e proseguirà fino alle ore 22.

Gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

atto in allegato

decreto-sindacale-n-35-del-19102016

REDAZIONE STATO QUOTIDIANO.IT RIPRODUZIONE RISERVATA