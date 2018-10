Foggia. Rinvenuta auto rubata

Di:

Foggia. Nel pomeriggio di ieri, Agenti della Polizia di Stato della Squadra Volante della Questura di Foggia, impegnati in continui servizi di controllo del territorio ed in particolare delle aree periferiche cittadine al fine di prevenire reati predatori – in ragione dell’attuazione dei servizi di prevenzione dei furti e di altri reati contro il patrimonio, disposti con ordinanza del Questore di Foggia in ottemperanza alle strategie di intervento determinate in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Sig. Prefetto di Foggia dott. Mariani, hanno rinvenuto in agro di Borgo Cervaro un’autovettura modello Opel MOKKA asportata nella notte del 19 u.s. in città. Invero nella nottata precedente, sempre la Volante era già intervenuta in zona periferica prossima a Borgo Cervaro poiché da quell’area proveniva un segnale GPS attivato dall’antifurto geolocalizzato di quella autovettura. Sul posto l’equipaggio rinveniva e sequestrava la sola antenna del dispositivo GPS e, cominciata la perlustrazione, notava l’autovettura provento di furto in veloce movimento sospetto ed un’altra autovettura d’appoggio che ne agevolava la corsa.

Intrapreso l’inseguimento a velocità sostenuta, l’operatività della Volante è stata compromessa da un copioso lancio di chiodi a quattro punte, sequestrate nel numero di 49 pezzi, che determinava la foratura dei pneumatici dell’autovettura di servizio.

Il rinvenimento operato, e gli accertamenti della Polizia scientifica consentiranno il prosieguo dell’attività investigativa tesa alla individuazione dei malfattori.

Durante lo stesso servizio di controllo del territorio è stata rinvenuta anche un’autovettura Citroen C3 rubata, occultata nelle campagne.