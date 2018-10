Manfredonia: periferie utilizzate come discariche a cielo aperto

Di:

Manfredonia. L’unità mobile delle Guardie Ambientali Italiane del comando regionale di Manfredonia, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, nel pomeriggio del 19 ottobre durante servizio di controllo sul territorio al contrasto e abbandono dei rifiuti per la salvaguardia e tutela ambientale, giunti in località Mezzanelle in agro di Manfredonia (vicino canile ENPA), hanno scoperto un abbandono di rifiuti, nella fattispecie: contenitori in polistirolo,una cinquantina circa, una decina di sacconi neri per la maggior parte contenevano scarti di lavorazione di pesce e immondizia prodotta dell’azienda come: guanti di gomma, pacchetti di sigarette, confezioni che contenevano cialde di caffè ecc..

Le Guardie hanno subito informato i Carabinieri Forestali di Bari e la stazione Carabinieri Forestali del Lago Salso di Manfredonia che impegnati in altri interventi, nell’immediato non potevano intervenire, le Guardie per evitare che i rifiuti potevano essere bruciati, hanno cristallizzato il tutto la scena e particolari utili per risalire ai eventuali responsabili dell’abbandono.

Il responsabile delle Guardie Ambientali lancia un appello alle istituzioni locali, affinché vengano aumentati i controlli sul territorio e rimossi “almeno” i rifiuti segnalati, per evitare ulteriori danni al territorio e inquinamento ambientale.

