Offese a giocatori mimando scimmie,Daspo

20030822 - ROMA - SPR: CALCIO: LEGA; B NON GIOCA E CHIEDE DIMISSIONI CARRARO. Una immagine d'archivio di uno stadio vuoto. Al termine della riunione informale svoltasi oggi a Milano, 25 presidenti - 19 di B (astenuto il Como) e 6 di A - hanno convocato un'assemblea straordinaria per il 29 agosto per mettere al vaglio l'operato di Carraro e Galliani , quindi discutere della richiesta di dimissioni dei presidenti di Federcalcio e Lega. La serie B inoltre ha ribadito oggi che non scendera' in campo, ne' per la coppa Italia ne' per il campionato, e lo fara' a oltranza. ANSA / ARCHIVIO / LI