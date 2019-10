Calcio, pari del Bari contro l’Avellino

Nel post partita del ‘Partenio-Lombardi’, mister Vivarini analizza il pareggio ottenuto che allunga a cinque la striscia positiva biancorossa: «Il pari di certo ci rammarica perché eravamo riusciti a ribaltare il risultato ed avevamo il pallino del gioco, ma è un punto che comunque ci permette di dare continuità. Potevamo fare meglio, ma rimane una prestazione positiva. Tutti nello spogliatoio erano rammaricati, questo dimostra quanto ci tenevamo a vincere.

Sapevamo ci sarebbero state delle insidie: il cambio di allenatore da sempre motivazioni ed energie e lo so è visto; l’Avellino ha dato tanto, è stato molto propositivo; poi il terreno in sintetico non ci ha agevolato avendo pagato sia fisicamente che sotto l’aspetto della brillantezza, forse anche qualcosa a livello mentale. Sapevano sarebbe stata una partita diversa dalle altre giocate fino ad ora, di certo mi darà spunti; si poteva far meglio a tutti i livelli.

Sugli episodi singoli si poteva fare meglio sicuramente, dobbiamo lavorare su alcuni concetti che stiamo affrontando. Ripeto, prendiamo questo punto, la prestazione positiva e continuiamo a lavorare, consapevoli che dobbiamo accelerare il processo di crescita, a partire dalla velocità di manovra.

Sul primo gol l’errore è di concetto, una mancata lettura di tutto il reparto, disattenzione pagata cara, è un gol che non mi va giù. Sul secondo direi più casualità, ma abbiamo concesso troppi calci di punizione da posizione pericolosa.

Le assenze? Tutti i giocatori sono importanti in questo gruppo. Neglia ha giocato una buona partita; sul primo gol situazione provata in allenamento, bravi i ragazzi a concretizzarla.

Il cambio di Costa? Dobbiamo gestire alcune situazioni, Pippo era uscito contro la Ternana per i crampi e, anche in ottica infrasettimanale, abbiamo ritenuto di cambiarlo. Antenucci? Proveremo a recuperarlo in vista del Catanzaro».

Avellino (3-5-2): Tonti, Celjak, Morero (c) (4’st De Marco), Zullo (21’pt Illanes), Di Paolantonio, Rossetti (22’st Karic), Charpentier, Albadoro (22’st Alfageme), Parisi, Micovschi, Laezza

A disp.: Pizzella, Abibi, Palmisano, Njie, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci

All. E. Capuano

Bari (3-5-2): Frattali, Sabbione, Di Cesare (c), Perrotta, Kupisz (1’st Berra), Awua (14’st Terrani), Schiavone (25’st Folorunsho), Bianco, Costa (25’st Corsinelli), Neglia (31’st Ferrari), Simeri

A disp.: Liso, Marfella, Esposito, Floriano, Cascione

All. V. Vivarini

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova) – Assistenti: Alberto Zampese (Bassano del Grappa) e Davide Moro (Schio)

Ammoniti: Albadoro, Illanes, Celjiak, Rossetti, Charpentier (A), Perrotta, Schiavone, Di Cesare (B)

Recupero: 4’pt, 4’st

Spettatori: 4612 (2952 abbonati, 659 ospiti)

Note: terreno in sintetico, sereno

(FONTE BARI CALCIO, SITO UFFICIALE)