Cdi Manfredonia. Abusi “Polder”: a Siponto “centinaia di ettari usurpati al demanio pubblico” (XIII)

Manfredonia, 20 ottobre 2019. “A Siponto centinaia di ettari sono stati nel corso del tempo usurpati al demanio pubblico. Quando le aree, inizialmente di proprietà del Consorzio di bonifica della Capitanata, nel 2012 sono state trasferite al demanio del comune, nessuno nell’amministrazione comunale sipontina ha ritenuto opportuno avviare una seria e sistematica ricognizione delle stesse, pur deturpate da centinaia di costruzioni abusive“.

E’ un passaggio della relazione finale della Commissione d’indagine insediatasi nel Comune di Manfredonia dal 9 gennaio 2019, per verificare presunti “condizionamenti” nella P.A. “da parte delle locali organizzazioni criminali”.

Critiche alla Pubblica Amministrazione

Nella relazione ampio spazio anche all’abusivismo edilizio nel territorio. In particolare lente d’ingrandimento sul fenomeno nell’area del c.d. “Polder” a Siponto.

“Il fenomeno (dell’abusivismo) – come riportato nella relazione – proseguiva anzi anche a seguito del trasferimento delle aree in favore dell’Ente comunale. Nessuna verifica ricognitiva veniva avviata neppure quando, a seguito di accertamenti autonomi della Agenzia delle Entrate, è stato necessario sobbarcarsi gli oneri di accatastamento degli immobili abusivi“.

IL passato video di Report

Per Cdi “Verifiche forze di polizia non sistematiche e – anzi – piuttosto saltuarie”

Non sono mancati negli anni verifiche delle forze di polizia (vedi di seguito “focus statoquotidiano”), ma le stesse sono state ritenute “non sistematiche e – anzi – piuttosto saltuarie”. Verifiche importanti per denunciare i “proprietari” degli immobili abusivi.

Secondo la Commissione d’indagine “Gli atti amministrativi conseguenti a tali azioni di denuncia hanno palesato nei fatti l’inerzia dell’amministrazione comunale“.

A tal riguardo, la Cdi punta l’indice contro alcuni uffici comunali: “quello urbanistico, la Polizia Locale, ma anche l’Anagrafe, che ha concesso a soggetti – quasi sempre censurati per i più svariati e gravi reati – la residenza negli immobili abusivi costruiti sui terreni demaniali pubblici”.

“Neppure risulta alcuna costituzione di parte civile dell’Ente nei procedimenti in cui il comune era parte offesa”.

Ma da anni numerosi sono stati gli interventi della PA contro il fenomeno, i diversi dinieghi per le sanatorie

In ogni modo, in seguito alla pubblicazione di articoli negli di StatoQuotidiano, si riporta la raccolta dati della nostra redazione su alcuni degli interventi della P.A. relativamente al fenomeno indicato:

Ritornando alla relazione della Cdi, fra i “tanti immobili abusivi almeno formalmente denunciati all’Autorità Giudiziaria“, proprio uno sarebbe “sfuggito” ai “pur blandi controlli operati sull’area“: quello occupato da due persone (“Matteo e Michele Lombardi“,ndr) “più volte menzionati” a proposito di una rivendita di prodotti ittici “che tanti problemi (secondo la Cdi,ndr) sta creando all’economia marittima di questo territorio e, conseguentemente, al corretto funzionamento del suo Ordine Pubblico economico“.

L’arresto in località Siponto di Matteo Lombardi nell’aprile 2019

“Proprio nell’immobile abusivo – è riportato nella relazione finale – veniva tratto in arresto il 18 aprile 2019 Matteo Lombardi “u’ Carpinese”, accusato di essere l’autore materiale dell’omicidio di Giuseppe Silvestri “l’Apicanese”, dell’avversa fazione dei LI BERGOLIS-MIUCCI”.

Nella relazione si cita anche “la vicenda del kartodromo della famiglia Romito“: esteso su una superficie particolarmente ampia, “pur in abbandono, viene tollerato di fatto dall’amministrazione comunale, che ad oggi non ha ancora intrapreso alcuna azione formale per il ripristino dell’area su cui insiste”.

La Cdi riporta in ogni modo nella relazione che “i fatti descritti, forniscono un quadro che – seppure non fondato su prove ma su elementi di valenza probatoria più modesta – letti nel loro complesso e in stretta correlazione con la realtà territoriale interessata, costituiscono elementi sintomatici ai fini dell’art. 143 del TUEL, bastando “un giudizio prognostico di verosimiglianza fondato attendibilmente sulla logica del ”più probabile che non” (Consiglio di Stato, sent. 197/2016).

(FINE ANALISI RELAZIONE)

LE PRECISAZIONI ODIERNE DEL GIA’ SINDACO ANGELO RICCARDI “CRIMINALITA’ NON HA CONDIZIONATO IL NORMALE ANDAMENTO DELLA P.A.”

FOCUS STATOQUOTIDIANO.IT

