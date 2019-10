“Emiliano cerca argomenti per distrarre dal disastro di questi anni”

“Dai giornali apprendiamo che la cosa più interessante detta da Emiliano oggi durante la manifestazione per lanciare la sua candidatura alle prossime regionali sia stata sui 5 Stelle. E questo la dice lunga sulla mattinata. Capiamo però che abbia bisogno di argomenti che possano distrarre dai disastri di questi anni. Se avesse dovuto dire cosa ha fatto di buono per la Puglia i (non tanti) presenti avrebbero assistito a un film muto. Per una volta però ci tocca dargli ragione: non vogliamo avere niente a che fare con chi governa come ha fatto lui, cercando di raccattare consensi per mantenersi attaccato alla poltrona e distribuendo poltrone pur di aumentare il suo bacino elettorale”. Dopo il comizio di Emiliano oggi a Bari e i riferimenti al M5s, la replica dei consiglieri regionali pugliesi in una nota.

“Ed è un no che vale per la campagna elettorale e per tutto quello che ci sarà dopo. Oggi parla di Tap: proprio lui che dal 2015 ha ignorato tutte le nostre proposte per bloccare il progetto e i ricorsi al Tar. Invece la finta battaglia contro il gasdotto l’ha condotta solo su giornali e tv, limitandosi a chiederne lo spostamento a Brindisi, città letteralmente abbandonata dalla sua Giunta”.

“Su Ilva il MoVimento 5 Stelle sta lavorando a testa bassa perché non si debba più chiedere ai tarantini di scegliere tra lavoro e salute. Abbiamo istituito tavoli tematici per sbloccare i 600 milioni a disposizione della città che non sono stati spesi in questi anni e istituito presso il MiSE la Commissione speciale per la riconversione economica di Taranto. A differenza sua noi lavoriamo, non facciamo proclami solo per avere un titolo su un giornale. Oggi avrebbe dovuto parlare del suo programma per la Puglia, ma su temi come sanità, consorzi di bonifica, Arif, PSR, fondi per la pesca persi, emergenza rifiuti neanche una parola. Fallimenti evidenti anche ai consiglieri di quella che dovrebbe essere la sua maggioranza, oggi quasi del tutto assenti. Neanche loro hanno avuto il coraggio di presenziare a questa farsa. Pertanto visti i fallimenti e gli scandali giudiziari della sua maggioranza, riteniamo che sia Emiliano a dover chiedere scusa ai pugliesi”.