Emiliano: “Nessun accordo con il M5s, vinciamo lo stesso”

“Siamo la storia di tutti, anche di quelli che pur non essendo di centrosinistra, hanno sostenuto la nostra lista, siamo la regione più bella d’Italia, la nostra squadra è diventata più bella perché abbiamo preso fiducia nei valori e nelle istituzioni e non abbiamo accettato il gioco allo sfascio di chi fa politica con i selfie e con i social”. Michele Emiliano ha aperto oggi la campagna elettorale per le regionali 2020 a Bari vecchia con i sindaci delle varie città pugliesi. Un comizio in cui ha racchiuso la storia di questi anni dalle origini, da sindaco di Bari, alla prima esperienza da presidente della Regione per cui si avvia il percorso verso il tentativo di riconferma.

Contro le lobby del carbone “che non vogliono che io sia rieletto presidente”. Il motivo è la decarbonizzazine dell’Ilva per cui ha rivolto varie battute severe al M5s: “Prima di andare al governo volevano chiudere la fabbrica, poi non li abbiamo visti più. In Puglia con quelli che prima dicevano una cosa e poi ne hanno fatta un’altra noi la maggioranza al primo turno non la facciamo. Finché non chiedono scusa per le cose che hanno detto contro di noi. L’ Ilva non hanno avuto la forza di chiuderla e non vogliono aiutarci a decarbonizzare. Io con gente così, che non rimedita sulle fesserie e le infamie che ha detto, al governo non ci vado, tanto le regionali le vinciamo anche senza di loro, li travolgeremo”.

Altro punto, il Piano di sviluppo rurale che “non è andato bene, alcuni bandi non andavano bene. Pensavo di avere la collaborazione di qualcuno che ci ha mollato per strada nonostante il garbo con cui è stato trattato, e mi dispiace”. Il riferimento è all’ex assessore regionale all’agricoltura Leo Di Gioia. “Ma stiamo lavorando e la macchina può ripartire”.

Ha inoltre sottolineato come spesso si parli della Puglia e dei suoi indicatori di crescita nei vari settori “non sulla base di dati Istat ma di sondaggi, e lo fanno anche quelli del nostro partito”. Un richiamo a Nichi Vendola e a quello che è stato fatto negli anni precedenti, “mi manca la sua leadership politica e umana , se fosse qui sarei molto felice, parlo di Vendola, non di quelli che si sono serviti di lui”.

Emiliano ha ricordato gli anni dal 2003 “quando Raffaele Fitto qui era trionfante e governava. Eravamo dieci persone e ora siamo una classe dirigente molto numerosa che interpreta ciascuno a suo modo la rivoluzione pugliese”.