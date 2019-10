Manfredonia, festa per “Camminata in Rosa” (Ftgallery)

Manfredonia, 20 ottobre 2019. Terzo anno consecutivo per la “Camminata in Rosa” targata UISP, manifestazione podistica a passo libero, a carattere ludico-motorio, dedicata al tema della sensibilizzazione verso il tumore al seno.

Tradizionalmente programmata in ottobre, a livello mondiale il mese dedicato alla prevenzione per la lotta al tumore al seno, la manifestazione sarà preceduta dal consueto convegno tecnico-scientifico, ma anche da momenti leggeri di divertimento con tanta musica e spettacoli.

Dopo il convegno di venerdì 18 ottobre all’Auditorium Cristanziano Serricchio di Palazzo dei Celestini “Prevenzione e diagnosi dei tumori del nostro territorio”, sabato è stato il turno di Danza/Ginnastica in Rosa.

Stamani lo svolgimento della Camminata in rosa.

“‘Ricordati di te, prevenire è vivere’ recita il nostro slogan – commenta Antonietta D’Anzeris, consigliere nazionale UISP – e dobbiamo ricordarci di noi sempre. Quest’anno abbiamo deciso di allargare il tema del convegno a tutta la problematica tumorale che interessa il nostro territorio, proprio perché tutti dobbiamo fare prevenzione donne e uomini, senza distinzione. Sono grata a chi partecipa alla nostra manifestazione, ai medici che partecipano al convegno scientifico a latere, alle associazioni e ai gruppi musicali che si esibiranno in quei giorni, regalando a tutti momenti di leggerezza, quella leggerezza frutto di sensibilità che è così necessaria quando si affrontano temi così delicati“.

“Un enorme ringraziamento va a tutti i contribuenti che sostengono la Camminata in Rosa, agli Enti che offrono il proprio patrocinio e alle associazioni che offrono la propria collaborazione gratuita – conclude Orazio Falcone, presidente del Comitato Territoriale UISP di Manfredonia –. Quando si riesce a fare gioco di squadra in questo modo è sempre un successo, motivo di sprone per continuare a fare di più e meglio per il nostro amato territorio, così assetato di momenti in cui la comunità può stringersi, unita, intorno a temi di interesse collettivo”.

La Camminata in Rosa UISP 2019, terza edizione, ha avuto il patrocinio di: Comune di Manfredonia, Gal Daunofantino, ConfCommercio Foggia, Pro Loco di Manfredonia ed è organizzata in collaborazione con Susan G. Komen Italia, Andos Foggia e Avis Manfredonia.