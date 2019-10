Manfredonia, relazione Cdi: anche”Mercato Ittico e concessioni demaniali” (XIII)

Manfredonia, 20 ottobre 2019. “La marineria di Manfredonia, la seconda in Italia per numero di imbarcazioni, è da tempo oggetto delle mire espansionistiche della criminalità organizzata di stampo mafioso del territorio“.

E’ quanto scrivono i componenti della Commissione d’indagine insediatasi nel Comune di Manfredonia dal 9 gennaio 2019, per verificare presunti “condizionamenti” nella P.A. “da parte delle locali organizzazioni criminali”.

A tal fine, “è stata esaminata”, infine, “con un metodo a campione, l’attività svolta dai diversi uffici comunali”.

“Nonostante la grave situazione del personale ora brevemente ricordata, con Decreto di Giunta n.105 del 22 aprile 2015 veniva affidata alla partecipata (ASE,ndr) – in via sperimentale – anche la gestione del mercato ittico comunale”, riporta la Commissione.

“La gestione ‘in house’ da parte del comune per il tramite della propria società partecipata ha avuto effetti, se possibile, ancor più disastrosi della gestione privata”

“La grande e moderna struttura del mercato che sorge sul lungomare sipontino ha vissuto una storia travagliata e complessa. Lunghi i lavori per la sua costruzione, vani molti tentativi per una sua proficua gestione da parte dei privati. Ma la gestione ‘in house’ da parte del comune per il tramite della propria società partecipata ha avuto effetti, se possibile, ancor più disastrosi della gestione privata”.

Difatti, e come pubblicato su SQ in precedenza, “le strutture sino alla fine del giugno 2019 erano ancora occupate da una serie di soggetti privi di titolo, ampiamente tollerati dall’amministrazione comunale e che si riusciva ad allontanare definitivamente soltanto a seguito delle azioni portate avanti energicamente dal Commissario del Governo, Prefetto Vittorio Piscitelli”, come osservato nella relazione della Cdi.

“Il fallimento della gestione dell’area mercatale ha portato alla sua definitiva rinuncia da parte del comune, che ha dunque optato per la restituzione delle aree, anche ai fini della loro gestione, all’ente proprietario, cioè l’Autorità portuale per l’Adriatico meridionale. Quest’ultimo Ente ha quindi indetto una gara per la gestione del mercato ittico, vinta dal consorzio SEMI”.

“Altri riferimenti sono per le concessioni demaniali marittime di specchi d’acqua ad uso acquacoltura”

Altri riferimenti sono per le concessioni demaniali marittime di specchi d’acqua ad uso acquacoltura: “Con dei ‘rende noto’ affissi in Albo Pretorio e, quasi sempre, con delle semplici ‘autocertificazioni’” antimafia (per altro, incomplete, come appurato nella fase di accesso ai fascicoli custoditi agli atti del comune) si concedevano porzioni di mare nel Golfo di Manfredonia di notevole estensione, da utilizzarsi per la coltivazione di avannotti di varie specie ittiche, destinate alla commercializzazione nel settore agro-alimentare”, osserva la Commissione.

“L’analisi delle società e dei soggetti aggiudicatari ha permesso di riscontrare la presenza di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ad organizzazioni criminali”.

“Elementi di interesse” sarebbero emersi “anche, in relazione alle concessioni demaniali marittime”.

La Commissione le ha analizzate “alla luce degli adempimenti di cui all’art. 91 del nuovo codice antimafia, nonché alla luce del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 31 marzo 2017 tra la Prefettura di Foggia ed alcuni Comuni dell’area garganica, tra cui il comune di Manfredonia”.

