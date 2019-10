Riccardi “La criminalità non ha condizionato il normale andamento della P.A.”

IO NON CI STO’“. Lo dice il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, riferendosi al contenuto della Commissione d’inchiesta insediatasi dal gennaio 2019 a Manfredonia, per verificare presunti “condizionamenti” nella P.A. “da parte delle locali organizzazioni criminali”. “. Lo dice il già sindaco di Manfredonia,, riferendosi al contenuto della relazione finale dellainsediatasi dal gennaio 2019 a Manfredonia, per verificare presunti “condizionamenti” nella P.A. “da parte delle locali organizzazioni criminali”.

“365 pagine, così come 365 sono i giorni di un anno, dell’ultimo anno, che mi ha lasciato senza fiato, spossato, incredulo, arrabbiato, deluso. Ma non sconfitto. Forse moralmente, ma non umanamente. 365 pagine in cui si racconta dell’esistenza in città di un tessuto criminale. Una novità? No. Una sorpresa? Nemmeno. Un’eccezione? Neanche”.

“A Manfredonia c’è criminalità, così come in tante altre città”

“A Manfredonia c’è criminalità, così come in tante altre città. La stampa fa la sua parte sviscerando (a modo proprio) le 365 pagine, ma anch’io farò la mia. Perché in quelle pagine emerge chiaramente che la criminalità non ha condizionato il normale andamento dell’attività amministrativa“.

“Lo dico io? No, lo dicono le carte. Quelle stesse carte con tanto di RISERVATO impresso su ogni pagina per 365 volte, eppure girate a tutte le testate che ora possono utilizzarle a proprio uso e consumo, senza nessun rispetto per la privacy per persone che non c’entrano nulla eppure sono lì. Un documento che contiene una mole di dati incredibile, ma semplicemente perché incredibili sono le parentele o i collegamenti riportati. Un librone dove c’è una bella fetta della città, con nomi, cognomi, date di nascita.”

“Allora siamo tutti mafiosi? No, semplicemente ci conosciamo un po’ tutti, così come accade in tutti i paesoni di provincia”

“Allora siamo tutti mafiosi? No, semplicemente ci conosciamo un po’ tutti, così come accade in tutti i paesoni di provincia, specialmente al Sud, ma questo non può essere un buon motivo per fare di tutta l’erba un fascio”.

“Nell’era del virtuale l’immaginazione sembra aver superato la realtà e siamo passati da un eccesso di omertà ad un eccesso di zelo. Addirittura bisogna stare attenti a non abitare nello stesso quartiere di chi può essere finito per qualche motivo nel mirino delle forze dell’ordine. Oppure, bisogna evitare di porgere l’estremo saluto a chi ha lavorato con onestà e professionalità per una vita, ma aveva la colpa di essere fratello di ‘qualcuno’ (a proposito, il post ‘incriminato’ ha avuto 502 like; questo vuol dire che chi ha lasciato un like o un commento è un colluso?!)”

“Io non ci sto. Io non mi arrendo. La legge prevede che un Comune sia sciolto per MAFIA per l’accertamento di condizionamenti. Non mi sembra sia il caso di Manfredonia, nonostante le voci ed illazioni di tanti che non mi hanno mai ritenuto simpatico.

Provate a mettere da parte il partito preso o le opinioni personali e per una volta cercate, anzi, cerchiamo di essere tutti uniti e facciamo sentire le nostre ragioni. Tiriamo fuori la nostra dignità e chiediamo allo Stato delle spiegazioni, perché io non ci sto a portarmi dietro questo marchio INFAME e spero non ci stiate nemmeno voi”.

Farò sentire la mia voce e contesterò punto per punto. Lo farò per me, ma anche per VOI

“Farò sentire la mia voce e contesterò punto per punto. Lo farò per me, ma anche per VOI.

Io sono pronto …”, conclude Angelo Riccardi.

