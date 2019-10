Viaggio nell’arte e nella scienza all’istituto Santa Chiara-Pascoli

Nel teatro della scuola Altamura è stato presentato il progetto “Open Space – Viaggio nel mondo della scienza spaziale e dell’arte”, dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara Pascoli Altamura, un’ iniziativa che è tra i primi 10 vincitori in graduatoria nazionale con il bando “Cultura Futuro Urbano – Scuola attiva la Cultura” della Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane del Ministero per i beni culturali e le attività culturali e per il turismo.

Hanno preso parte all’evento: l‘ Assessore alla Pubblica Istruzione Claudia Lioia, la dott.ssa Milena Carducci in rappresentanza della Dirigente dell’Ust di Foggia Maria Aida Episcopo, la Dirigente Settore Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali della Regione Puglia Silvia Pellegrini, la Dirigente IC Santa Chiara Pascoli Altamura Mariolina Goduto e altri dirigenti e partner del progetto. La dirigente scolastica Mariolina Goduto commenta l’iniziativa: “Il progetto si svolge con i genitori e gli alunni, la scuola in questo caso non trasmette cultura ma la organizza e la costruisce nel collegamento fra arte e scienza. Il Mibact sta sperimentando dei prototipi culturali da proporre in altre periferie di Italia”. Nel corso degli 8 mesi la scuola visiterà il territorio, la Pinacoteca di palazzo Dogana, il Museo del territorio, esce e incontra la città con partner storici dell’istituto, che terranno seminari e spettacoli. “Certo non è un progetto che può cambiare un quartiere – prosegue la dirigente- ma un lavoro capillare, quotidiano. Con i Pon 2014-2020 abbiamo sempre tenuto alta l’attenzione verso la scuola nel suo rapporto con l’esterno. Siamo una delle poche realtà a tempo pieno di Foggia, gli alunni dopo l’orario scolastico proseguono nel pomeriggio ed escono alle 19.30. Quest’estate, per permettere ai ragazzi che non andavano in vacanza di socializzare, abbiamo attivato l’apertura estiva”.

Durante l’incontro sono state illustrate le fasi operative del progetto, che durerà per ben otto mesi, durante i quali la scuola resterà aperta a tutto il territorio sia il sabato che la domenica, per permettere a tutti coloro che vorranno far parte di questa importante iniziativa, di partecipare alle innumerevoli proposte: laboratorio teatrale con la Piccola Compagnia Impertinente, realizzazione di un murales con il fumettista Giuseppe Guida, una mostra sensoriale con la Cooperativa Louis Braille, attività nei musei della città con Aps Mira e tanto altro ancora insieme al Liceo Scientifico Marconi e all’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco e alla Società Astronomica Pugliese. In ultimo i presenti hanno potuto sia assistere alla spiegazione, fatta dal designer Paolo Grenzi, dei cambiamenti importanti che questo progetto determinerà nella zona di rione Candelaro, che partecipare alla presentazione e scelta democratica del logo ufficiale di Open Space realizzato appositamente dallo Studio Grenzi.