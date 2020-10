Attentato a imprenditore nel Bolognese: 3 cerignolani arrestati

Bologna, 20/10/2020 – (repubblica) Ad aprile finì in carcere il mandante, che ora è ai domiciliari. Ora, tre persone ritenute gli autori materiali di un tentato omicidio avvenuto nell’estate 2019 a Molinella, quando un imprenditore locale fu investito in bicicletta da un’auto di grossa cilindrata: l’obiettivo di chi era a bordo era quello di ucciderlo, perché l’uomo aveva accumulato un grosso debito con un altro imprenditore romagnolo: stanco di aspettare il rientro della somma, aveva deciso di punire così, con la morte, il suo debitore. I tre arrestati questa mattina sono tutti residenti a Cerignola, nel Foggiano. Sono accusati non solo di tentato omicidio premeditato (così come l’imprenditore romagnolo) ma anche di furto aggravato, visto che l’auto usata per commettere il reato era stata rubata. (repubblica)