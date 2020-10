Casa Sollievo, rinnovato il team multidisciplinare per gli accessi vascolari dei pazienti in dialisi

San Giovanni Rotondo, 20 ottobre 2020. In accordo con i reparti di Nefrologia e Dialisi, Chirurgia Vascolare e Radiologia interventistica, è stato rinnovato in Casa Sollievo della Sofferenza il team multiprofessionale e multidisciplinare per la realizzazione e gestione degli accessi vascolari nei pazienti con insufficienza renale cronica.

Tra le strategie salvavita dalla malattia renale cronica vi è l’emodialisi grazie alla quale il sangue viene pompato all’interno di un circuito dialitico extracorporeo e, una volta purificato artificialmente, viene reimmesso nel sistema vascolare del paziente. La connessione temporanea tra il sistema vascolare e il “rene artificiale” avviene mediante un accesso vascolare. «La corretta gestione dell’accesso vascolare è fondamentale per i pazienti con insufficienza renale – afferma Filippo Aucella, medico responsabile del reparto di nefrologia del nostro istituto – e vista la criticità di tale aspetto e avendo a disposizione tutte le figure professionali necessarie per una corretta progettazione, realizzazione e gestione degli accessi vascolari, è stato costituito nel nostro ospedale un team multidisciplinare composto da nefrologo, chirurgo vascolare, radiologo interventista e infermieri di dialisi».

Il paziente che necessita di emodialisi verrà visitato dal nefrologo del Team e in caso di problematiche rilevanti sarà indirizzato all’ambulatorio multidisciplinare dove verrà valutato dall’intero team che proporrà modalità chirurgiche idonee per la creazione e gestione dell’accesso vascolare.