Rodi Garganico, 20 ottobre 2020. “Ordinanza per la chiusura degli uffici del Giudice di Pace, per casi sospetti di Covid di persone non di Rodi, ma che hanno frequentato gli uffici giudiziari. Riapriremo in tutta sicurezza. Chiusura anche per la scuola media e la scuola superiore, ma solo per motivi precauzionali“. Video messaggio del sindaco di Rodi Garganico, Carmine D’Anelli.