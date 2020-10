Cerignola, COVID: sospensione attività didattica scuola

Cerignola, 20 ottobre 2020. “A seguito di comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Cerignola che ha riscontrato un caso di positività SARS COV 2 a carico di un operatore scolastico del 5° Circolo Didattico Terminillo di Cerignola, il dirigente scolastico ha disposto in via cautelativa la sospensione delle attività didattiche per il giorno 20/10/2020 per le sezioni dell’Infanzia e le classi della Primaria del plesso centrale di Viale Terminillo-Via Montegrappa”.

E’ quanto riportato in un atto del Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Martorano.