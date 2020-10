Covid. Positività al Rodari e al Sacro Cuore di Vieste: sospese attività scuola

Vieste, 20 ottobre 2020. Il servizio Igiene e Sanità Pubblica Dipartimento di Prevenzione ASL FG ha segnalato un caso accertato SARS-CoV-2 fra gli alunni frequentanti le classi del plesso “Rodari”. Lo stesso Dipartimento ha disposto l’isolamento domiciliare fiduciario per 10 giorni e fino al 26 p.v. a partire dall’ultimo contatto, per tutti gli insegnanti e gli alunni della stessa classe che rientrano nell’elenco dei contatti stretti.

Il servizio provvederà a contattare telefonicamente alunni e docenti per organizzare ed effettuare i tamponi di controllo. Come previsto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, sarà eseguita la sanificazione straordinaria dell’intero plesso “Rodari”. L’attività didattica al solo plesso “Rodari”, pertanto, sarà sospesa domani, 21 ottobre 2020 e gli uffici di dirigenza e di segreteria saranno dislocati al plesso “Spalatro” sito in via Verdi e raggiungibili al numero telefonico 0884 706797. Gli alunni della classe interessata continueranno a svolgere regolarmente le attività didattiche a distanza d’intesa con i loro docenti.

Le attività didattiche per le altre classi e l’attività amministrativa riprenderanno regolarmente, giovedì 22 ottobre p.v..

Lo rende noto il Dirigente Scolastico prof. Pietro Loconte.