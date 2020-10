De Leonardis “Ennesimo attentato alla famiglia Vigilante”

Foggia, 20 ottobre 2020. “L’ennesimo attentato di questa notte al Gruppo ‘Sanità Più’ non deve essere considerato un incubo solo per la famiglia Vigilante, cui rinnovo la mia totale solidarietà, vicinanza e stima, ma un attacco a tutta la nostra comunità, che non può e non deve accettare e tollerare alcuna presenza della malavita, e deve respingere con fermezza qualsiasi possibile connivenza, che sarebbe deleteria e rappresenterebbe un inaccettabile punto di non ritorno”.

“Per questo, il coraggio e l’impegno di imprenditori rigorosi ed encomiabili rappresenta la strada da seguire senza esitazione, un esempio virtuoso e obbligato che va sostenuto e difeso non solo dalle forze dell’ordine e dalla magistratura – con l’auspicio di risalire agli autori e ai mandanti di una escalation criminale sempre più allarmante – ma dalla città tutta, chiamata ancora una volta a compattarsi e stringersi in un momento così delicato. La legalità è l’unica risposta”.