ANCORA MORATA!

Il primo tempo non offre di più, se non una punizione di Shaparenko bloccata da Szczesny, ma l’avvio di ripresa è tutt’altra storia, perché dopo appena un minuto la Juve costruisce un’altra azione da applausi, questa volta decisiva: Bentancur apre per Chiesa, che finta il cross, salta l’uomo e vede Ramsey in area. Il gallese è chiuso e saggiamente, invece di provare il tiro, con il tacco serve Kulusevski, che spara una sassata rasoterra. Bushchan respinge, ma Morata è in agguato e da due passi piazza in rete il gol del meritatissimo vantaggio.