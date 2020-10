Foggia, 20 ottobre 2020. Un totale di 18 ospiti e 11 operatori sanitari positivi, con altri 2 in attesa di esito. E’ il dato definitivo, ufficioso, relativo alle positività riscontrate in una R.S.A. di Monte Sant’Angelo. Come già riportato il 18 ottobre 2020: “La situazione è sotto controllo. La ASL ha immediatamente attivato i protocolli già codificati nella prima fase emergenziale. Il Servizio di Igiene è intervenuto disponendo l’effettuazione del tampone per tutti gli ospiti e gli operatori sanitari sia della RSA che della RSA R1“.

Nella giornata del 17 ottobre erano stati eseguiti 71 tamponi, in seguito i restanti 20 test. La nota stampa. “I tamponi sono stati effettuati dall’equipe della struttura complessa di Malattie dell’Apparato Respiratorio (M.A.R.) di San Severo che ha contemporaneamente visitato tutti gli ospiti per verificarne lo stato di salute. Gli ospiti risultati positivi sono stati isolati nelle aree già predisposte”. “Il Servizio di Igiene ha attivato le procedure di monitoraggio e di sorveglianza attiva. Al momento sono in discreto stato di salute. A causa della recrudescenza della pandemia, dallo scorso 9 ottobre era vietato anche ai parenti l’accesso alle due strutture. Le strutture restano operative. La ASL sta arruolando nuovo personale per sopperire alla momentanea carenza di operatori sanitari e coprire i turni di coloro che, attualmente, sono in isolamento”. “Le Direzioni Generale e Sanitaria della ASL stanno lavorando in stretta collaborazione anche con il sindaco di Monte Sant’Angelo. Il Direttore Generale Vito Piazzolla e il primo cittadino Pierpaolo d’Arienzo raccomandano la popolazione a tenere comportamenti corretti ed adeguati allo stato emergenziale perché sono l’unico strumento di contrasto alla diffusione del virus”. Così dalla precedente nota stampa dell’Asl Foggia.