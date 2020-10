Foggia. Fiore: “Rilevanza al superbonus per riqualificazioni degli immobili”

Foggia, 20 ottobre 2020. Il Consigliere comunale del Gruppo Misto Alfonso Fiore lancia un nuovo appello alle istituzioni locali per intervenire con efficacia e metodo su un’importante prospettiva di risanamento architettonico e strutturale di importanti edifici cittadini. «Il cosiddetto “Decreto Rilancio” che continua ad essere al centro del dibattito politico italiano -sottolinea Fiore-, potrebbe essere l’ennesima occasione di riqualificazione del tessuto urbano di Foggia, sempre che le istituzioni sappiano governare e coordinare gli strumenti che la normativa mette a disposizione oltre che fornire le linee guida per un intervento razionale e qualificato.

L’idea ha preso forma sin dalla divulgazione dei contenuti del decreto e, chiaramente, molti singoli cittadini hanno già avviato le procedure per approfittare del “superbonus” fiscale relativo ai lavori di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico degli immobili. Chiaramente, pur con il rispetto delle libertà di scelta individuali, occorre da parte delle autorità locali un’opera di coordinamento, nei limiti fissati dalle norme, per evitare di assistere a interventi strutturali che trasformino l’aspetto urbanistico o che ne compromettano le identità storiche e stilistiche per la mancanza di controllo e di una guida coerente».

«In una città –aggiunge Fiore- nella quale si ignora un piano del colore vecchio e mai davvero applicato, o si consentono il degrado e l’abbattimento di costruzioni di valore storico e artistico, o ancora si accettano nuove edificazioni o ristrutturazioni architettoniche completamente svincolate dalla fattura stilistica delle unità immobiliari originali, occorre senza dubbio un’opera di indirizzamento, quanto meno culturale, del processo che si sta mettendo in moto». L’idea è stata ben delineata in interventi pubblici da professionisti qualificati, i quali devono ottenere ascolto da parte delle forze politiche chiamate alla responsabilità di governo amministrativo di Foggia, per evitare il dissolvimento dell’identità storica della città.

Ho apprezzato, ad esempio, le proposte formulate dall’arch. Franco Onorati in una recente intervista, pubblicata su “Lettere Meridiane”, che evidenziava la necessità di sottoporre ad un controllo preventivo della Soprintendenza ai Beni Culturali e dell’Ufficio Tecnico Comunale tutti i progetti di ristrutturazione relativi agli immobili sottoposti a vincolo. Una tutela indispensabile proprio per scongiurare i pericoli cui abbiamo accennato e per garantire riqualificazioni congruenti al contesto, soprattutto nelle zone di maggiore rilevanza artistica, architettonica e storica della nostra città, come è, ad esempio, Via Arpi.

L’arch. Onorati lancia anche un allarme per le carenze di personale delle due istituzioni che sarebbero chiamate a questo compito di vigilanza, essendo gli uffici da tempo in difficoltà per i processi di mancato ricambio degli organici a seguito dei fisiologici pensionamenti. Proprio nell’Ufficio Tecnico, si fa notare, manca da tempo la figura professionale dell’architetto, naturalmente competente per questo tipo di pareri. Buona anche la proposta dell’arch. Onorati di costituire un nucleo di valutazione congiunto tra le due istituzioni, per evitare le lungaggini burocratiche relative al doppio esame della pratica».

«Nello spirito costruttivo dell’accoglimento delle più valide proposte di progresso provenienti dalla nostra comunità –conclude Fiore-, solleciterò su questi obiettivi l’attenzione del sindaco e i competenti uffici comunali, affinché si attivino per quanto di competenza e si impegnino a trovare un coordinamento operativo con la Soprintendenza, per evitare che la città perda anche questa occasione di riqualificazione di aree urbane importanti che avrebbe prevedibili effetti benefici anche sul tessuto sociale della nostra comunità».