Incendio doloso “cucine Telesforo” che forniscono gli ospedali (foto)

Foggia, 20 ottobre 2020. Incendio doloso nella notte ai danni dei locali di “Ristorazione Più“, in via Altamura a Foggia. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, “si tratta di cucine che forniscono gli ospedali e le strutture di ‘Sanità Più’. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un rogo doloso: una persona a volto coperto avrebbe cosparso la soglia di liquido infiammabile e avrebbe appiccato il fuoco. Sono intervenuti i pompieri. È il quarto attentato dall’inizio dell’anno alle strutture dei fratelli Vigilante, l’ultimo in aprile in pieno lockdown, con una bomba davanti al centro anziani ‘Il sorriso di Stefano‘”.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI