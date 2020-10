La Marca: “Il bando povertà è un tassello importante per la città di Foggia”

Foggia, 20 ottobre 2020. “Il bando povertà, è stato fortemente voluto dal Comune di Foggia, e il privato sociale ha risposto”. Domenico La Marca con il consorzio Arania è il coordinatore del progetto insieme a una rete di associazioni. Con lui vincitori del bando sono i Fratelli della stazione, le Misericordie di Orta Nova, il Banco alimentare, la fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus. “Un segnale importante che a Foggia qualcosa si muove nel sociale e che il Comune con il piano di zona sta riprendendo in mano la programmazione”.

Emanato a febbraio per il contrasto alla povertà a livello locale, il bando ha avuto dei periodi in cui l’ iter si è bloccato a causa del Covid. In questi giorni la commissione sta procedendo all’affidamento con la verifica dei requisiti delle suddette associazioni. Nel frattempo, il dormitorio di Sant’ Alfonso – ospitava 30 senza fissa dimora assistiti dai Fratelli della stazione, per un periodo trasferito presso la palestra Taralli- per motivi sanitari legati all’emergenza è stato chiuso dalla Asl. Il bando è, appunto, una risposta a “bassa soglia per chi vive in strada”, spiega La Marca, responsabile del centro interculturale Baobab che da circa trent’anni lavora in questo settore. Le azioni e gli interventi sono stati finanziati dal Fondo Povertà 2019 e dal PON I FEAD, con somme provenienti dal Fondo Aiuti Europei agli indigenti e dalla quota di compartecipazione messa a disposizione dalla Regione Puglia.

“La povertà è complessa e richiede risposte complesse, per questo abbiamo costituito una rete che esisteva già, ma ora abbiamo risorse anche europee che derivano dal progetto. Noi speriamo che continui, non si tratta solo di dare un tetto e un pasto caldo ma di accompagnare queste persone anche nelle fasi successive”. Nelle misure previste ci sono due sportelli, per la mensa, – in collaborazione con la parrocchia dell’Immacolata che da tempo svolge questo servizio, oggi con pranzo da asporto- e il dormitorio per 15 persone, 10 uomini e 5 donne che saranno individuati dagli operatori degli sportelli e dai servizi sociali. I locali a disposizione per il dormitorio consistono in un ampio appartamento per i 10 uomini, e la casa di ‘Abraham e Sara’ nei pressi del villaggio Emmaus per le 5 donne, cui si arriverà tramite una navetta. L’idea di La Marca è quella di continuare l’accoglienza anche con un progetto di housing sociale in appartamenti a disposizione della Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus.

Un’attività già in essere di accoglienza, oltre il dormitorio, è quella del centro diurno “Il dono” i cui utenti sono per la maggior parte italiani ma anche stranieri, dal Marocco, dal Pakistan e dalla Bulgaria. Sono impegnati in vari laboratori, fra cui sartoria, giornalismo, alfabetizzazione informatica, arteterapia, ricevono assistenza su redazione del curriculum, corsi di formazione. Gestita dai Fratelli della stazione, costituisce quella rete, non solo formale, che ha organizzato e sostanziato la partecipazione al bando. Ricorda Emiliano Moccia, uno degli operatori dei Fds, che nel periodo post Covid, oltre a perdere il dormitorio, due dei loro assistiti sono morti, altri si sono resi “invisibili”: “Dopo il lockdown sfuggivano, non si facevano vedere, un fatto molto triste che non si fidassero più nemmeno di noi. Con le dovute precauzioni li abbiamo recuperati e portiamo la nostra assistenza, c’erano 30 persone che prima avevano un letto a Foggia, oggi sono in giro per la città. A Foggia siamo molto in ritardo rispetto a Bari, per esempio, nel contrasto alla povertà”. Per 15 di loro si apre la prospettiva del dormitorio, accompagnato dalla fornitura di kit di assistenza con sacchi a pelo e quanto necessario a chi non potrà usufruire di un’abitazione.

Nell’ottica delle riprogrammazioni sociali condotte dal Comune, La Marca è fiducioso che si potranno ottenere dei fondi comunali anche i 4 “sportelli 108” per l’integrazione socio-sanitaria degli immigrati. “Da un anno andiamo avanti con fondi nostri, la povertà non ha passaporto, è italiana e straniera, la solidarietà non va mai in ferie e durante il lockdown questa città ha mostrato di averne. Don Michele De Paolis diceva che l’operatore è colui che ha i piedi nel fango ma fa sognare e sperare, noi abbiamo messo un tassello importante con questo progetto. La povertà economica è micidiale, ma in tanti anni che faccio questo lavoro vedo che quella educativa e sociale ha urla silenziose che vanno ascoltate, e la politica deve ascoltare. Mi auguro che quella energia mostrata allora si trasformi in risorse”.

L’avviso pubblico emanato a febbraio ha scadenza al 31 dicembre 2020 “salva la possibilità di proroga del progetto, in conformità a quanto eventualmente disposto dalla competente autorità”, si legge nel bando.

Galleria di foto su attività del Centro diurno “Il dono”

A cura di Paola Lucino, Foggia 20 ottobre 2020