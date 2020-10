La Politica chiede aiuto a Ferragni-Fedez, e c’è del buono nell’idea

Si sapeva già da qualche giorno della telefonata inaspettata del Premier a casa della coppia Ferragni-Fedez, per chiedere loro un aiuto molto semplice: mettere a disposizione la loro influenza sui giovani e convincerli ancora di più della necessità di indossare la mascherina. E a Rainews24 di stamattina il cantante Fedez ha fatto una raccomandazione destinata ai social con grande semplicità, affermando che la telefonata del Premier era giunta inaspettata, che in quella proposta c’era qualcosa di utile; quindi è passato a dire sostanzialmente che ad ognuno spetta, anche ai giovani, la responsabilità di affrontare questo periodo difficile di lotta al virus. Il giovane artista è stato garbatissimo, serio, semplice, non retorico, animato, nelle parole e nel linguaggio del corpo schietto, da sincera buona volontà nel rispondere ad una richiesta di aiuto e nel fare un gesto utile per la collettività. E’ decisamente un bravo ragazzo.

Così come non va sottovalutata la grande intelligenza della moglie, diventata giovanissima “influencer”, una persona cioè capace di convincere tante ragazze come lei in fatto di stile e di moda. Si parla di milioni di seguaci (in gergo follower) che la seguono ormai in tutto il mondo. Questo potere mediatico è stato sapientemente gestito dalla giovane Chiara Ferragni grazie ad una famiglia appassionata di fotografia, che le ha trasmesso da bambina un gusto innato per le immagini e per la bellezza stessa delle immagini. Se si aggiunge il fatto che Chiara ha sviluppato questo talento in un campo abbastanza nuovo e in mutazione, come è quello di internet, e si è applicata in modo innovativo al campo della moda, ne cogliamo pienamente l’intraprendenza, la bravura, l’intuizione geniale.

Tutto questo è stato raccontato in un documentario presentato alla Mostra Cinematografica di Venezia di quest’anno, il che significa che il fenomeno Ferragni non è più da sottovalutare: la conoscono i più grandi stilisti e i docenti di comunicazione di tutto il mondo. Chiara possiede ora una azienda in proprio, un proprio marchio (in gergo “brand”), che dà lavoro a un centinaio di persone. Tra l’altro parla benissimo e fluentemente l’inglese, come è emerso dal documentario veneziano. Dunque una ragazza in gamba. Una coppia in gamba. C’era stato non troppo tempo fa un precedente analogo: il Direttore degli Uffizi di Firenze aveva convocato la Ferragni per una foto davanti alla Venere di Botticelli, nella speranza che la bravura e l’immagine di questa ragazza portasse più giovani a visitare i musei, oltre che a sapere meglio come vestirsi. Ci sono state polemiche in quella circostanza. Ce ne saranno anche ora, probabilmente, appena le persone diventeranno consapevoli o semplicemente informate della nuova richiesta di aiuto, questa volta fatta dal nostro Premier, che non è cosa da poco.

Hanno fatto bene il Direttore degli Uffizi, ieri, e il Premier, oggi, a ricorrere a questa coppia molto ammirata e seguita dai giovani a livelli stratosferici? Probabilmente sì. Il nostro mondo ha il culto pervasivo delle immagini da quando è apparsa a metà del secolo scorso la televisione e quindi le immagini ora sono parte integrale della nostra vita. Le immagini da sempre nella storia umana hanno rappresentato un modo forte di veicolare messaggi, a tutti i livelli, compreso quello religioso. Oggi la loro importanza supera certamente il campo della comunicazione scritta. Non ci può più essere strategia comunicativa che non tenga conto delle immagini. E queste devono essere scelte con cura fra le più efficaci. La grande palestra è stata ed è sempre la pubblicità. Dunque, nulla di male e certo nulla di nuovo.

C’è un rovescio della medaglia che va tuttavia considerato. Senza giudizi e pregiudizi, ma va considerato. Da sempre il distacco dei giovani dal nucleo familiare coincide con l’adolescenza. Senza questo distacco non si cresce. Esso non deve essere però totale e irreversibile ma dovrebbe essere il terreno nel quale il ragazzo, non più bambino e non ancora autonomo e formato, deve sperimentare con le sue forze il mondo. E i modelli non sono più la madre, il padre, la maestra. Servono nuovi modelli per questa fase fisiologica della vita. La coppia Ferragni-Fedez rientra in questo schema.

Il problema è che una volta usciti a sperimentare il nuovo, la famiglia e anche la scuola devono essere sempre presenti e vigili quando il giovane desidera rientrare nel terreno sicuro di quello che conosce. E’ un continuo allontanarsi e rientrare; sono le prove tecniche indispensabili per diventare autonomi. E allora di fronte al fascino di un modello nuovo come la coppia Ferragni-Fedez, che sostituiscono gli adulti di riferimento in alcuni settori, si fa più difficile (lo è sempre stato in verità) il lavoro delle famiglie e della scuola, per non perdere quel contatto fra le generazioni, nella trasmissione di consapevolezze che devono essere meno fugaci della moda.

Ma è una ulteriore sfida che una famiglia sana e una buona scuola devono assolutamente cogliere, per portare il dato occasionale del momento, oggi registrato da immagini velocissime a esserci e a scomparire, ai tempi lenti e indispensabili della maturazione che coincide con l’assimilazione del buono di quei contenuti fugaci entro schemi di valore di durata maggiore, perché indispensabili al cammino della umanità verso la costruzione di sé e non dell’autodistruzione. Dunque occorre ascoltare con favore i messaggi mediatici che vanno per la maggiore, stando però accanto ai nostri figli e ai nostri allievi. E se qualcosa in questa comunicazione fra generazioni si era interrotto, ora è il momento di riannodare i fili, senza paura e senza complessi di superiorità o di inferiorità rispetto all’efficacia comunicativa della coppia d’oro del momento.

Maria Teresa Perrino, 20 ottobre 2020