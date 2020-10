Manfredonia. Antidroga RETIS: 5 condanne in primo grado

(statoquotidiano) Foggia – Manfredonia, 20 ottobre 2020, ore 14:40. Operazione antidroga RETIS (con ordinanza di custodia cautelare eseguita, all’alba dello scorso San Valentino, nei confronti di 6 manfredoniani): da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, con provvedimento del 19 ottobre 2020, a firma del G.i.p. del Tribunale di Foggia, dr. Antonio Sicuranza, sono state stabilite le seguenti condanne (previa la diminuzione per tutti di un terzo per la scelta del rito abbreviato):

Pacillo Alexander Thomas alla pena di anni 8 di reclusione ed € 40.000,00 di multa; Giandolfi Francesco alla pena di anni 6, mesi 2 di reclusione ed € 28.000,00 di multa; Falcone Michele alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed 20.000,00 di multa; Vessio Teresa alla pena di anni 5, mesi 2 di reclusione ed € 24.000,00 di multa; Contestabile Christian alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione ed € 22.000,00 di multa.

I citati Pacillo, Giandolfi, Falcone, Vessio e Contestabile sono stati tra l’altro “condannati anche al pagamento delle spese processuali”, nonchè Pacillo e Contestabile anche a quelle di “mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.”

Tra i legali degli imputati Stefano Pio Perrone, Antonio Gabrieli, e Domenico Di Giorgio, tutti del foro di Foggia. L’Avvocato Antonio Gabrieli del Foro di Foggia a StatoQuotidiano “Il Contestabile si dichiara innocente, confidando nel fatto che in Appello la sentenza possa essere riformata. In ogni caso, già in primo grado il Giudice ha condannato il mio assistito a una pena inferiore rispetto a quella richiesta dalla pubblica accusa”. (StatoQuotidiano).

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it

