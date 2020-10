Manfredonia. Il porto delle polemiche (in attesa dei fatti)

Manfredonia, 19 ottobre 2020. “CIO’ CHE stride in questa vicenda è la costante, strumentale ricerca di visibilità mediatica di alcuni esponenti politici, pronti ad arrogarsi meriti e ruoli di mediazione che nella realtà dei fatti semplicemente non esistono”, è il commento del PD alla notizia della promessa di finanziamento della ministra delle infrastrutture De Micheli dichiarata a seguito di una interrogazione del deputato manfredoniano Antonio Tasso con la quale aveva posto il problema dello stato strutturale e operativo del bacino alti fondali di Manfredonia, detto anche porto industriale.

A STRETTO giro di comunicato è arrivata la replica di “Agiamo” il movimento politico cui fa capo l’on. Tasso: ”Ciò che stride in questa vicenda” (ma non è una novità) è la protervia mediatica del PD contro qualsiasi iniziativa politica e operativa a favore della Capitanata che non porti la propria firma. Attacchi con cui si tenta di svilire l’operato di chiunque mostri di avere seriamente a cuore le sorti di questo territorio e che si spende per questo obiettivo.

SIAMO ALLE SOLITE. Non si è ancora realizzato niente (mai come in questo caso calza il detto popolare “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”) e si litiga su presunte paternità di iniziative tutte da verificare su un problema riguardante una struttura di grande interesse non solo cittadino, ma che si è lasciato che facesse penosa mostra di sé da decenni. Sarebbe stata l’occasione (ma ce ne sono state tante altre) che avrebbe suggerito una convergenza di attività, una somma di forze, e non accentuazioni di antagonismi e guerre fratricide tutto a scapito degli interessi della stessa città in cu si vive e si opera. Purtroppo a Manfredonia in questi ultimi decenni è stato questo l’andazzo dominante e i risultati sono quelli nefasti che si vedono sia sotto l’aspetto economico che sociale. Una lezione che non pare sia stata percepita e capita.

IL SEGRETARIO del circolo PD di Manfredonia, Raffaele Caputo, proclama “Il progetto di riqualificazione dell’intera zona portuale, la rimozione dei nastri trasportatori ed il tentativo di dare nuove funzioni e prospettive all’intera zona portuale sono il frutto della programmazione realizzata e dell’impegno profuso dai rappresentanti del Partito Democratico che rappresentano il nostro territorio”.

DI RIMANDO il presidente di “Agiamo” Andrea Pagano “Il circolo democratico omette passaggi importanti della vicenda del Bacino alti fondali di Manfredonia (e limitiamoci per il momento solo a quella): è dalla metà degli anni ’90, quando la crisi industriale piombò in città, che il PD fa finta di inseguire il recupero di quella infrastruttura e della portualità sipontina in genere. Ma di occasioni perdute – incalza – se ne potrebbero elencare tante, lo stesso dicasi per gli strumenti messi a disposizione dallo Stato, come il Contratto d’Area, utilizzati poco, male e solo per pochi beneficiari”.

“ORA moltiplicheremo il nostro impegno – dice Caputo – per costruire un nuovo progetto politico di governo della città che, tra gli altri, assicuri a questo progetto strategico una compiuta realizzazione”. E Pagano: “promesse che andate ripetendo dal 1995 da quando cioè il Pd ha amministrato la città ininterrottamente. Dove siete stati in tutti questi anni? Avete strumentalizzato sempre e comunque ogni opportunità, ogni problema, ogni criticità solo ed esclusivamente per fini elettorali senza realizzare quello che promettevate”.

E LE comunali sono ancora lontane…

Michele Apolloniio