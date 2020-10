Monte Sant’Angelo sul canale europeo ARTE

Monte Sant’Angelo, 20 ottobre 2020. Nei giorni scorsi una troupe del canale europeo ARTE – con la collaborazione dell’ufficio comunicazione e promozione del Comune – ha girato per le vie de #LaCittàdeidueSitiUNESCO le immagini per un documentario firmato dalla regista Lorenza Castella e dedicato alla Puglia che andrà in onda nella primavera del 2021.

Il documentario andrà in onda in Francia, Germania, Svizzera e Austria. Nel resto dell’Europa sarà disponibile online nella mediateca di ARTE e su YouTube.

Il Santuario di San Michele Arcangelo e le tracce longobarde Patrimonio UNESCO, l’Abbazia e gli Eremi di Santa Maria di Pulsano, il centro storico, la ricetta delle ostie piene e meravigliose immagini dall’alto saranno i protagonisti del documentario.

#MonteSantAngeloCOMUNICA | www.montesantangelo.it