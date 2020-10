Ottavia a Masseria Pantano “Illuminiamo Foggia con la luce della cultura”

Foggia, 20 ottobre 2020. Sono tornati a Masseria Pantano i ragazzi di Ottavia Foggia. Dopo un’intensa campagna di informazione sulle radici del luogo, la quale ha portato ad una diffusa conoscenza dello stesso, e una raccolta firme, ecco il sit in nel pieno rispetto delle regole anticovid. Una piccolissima rappresentanza del gruppo informale, infatti, ha

depositato dinnanzi alla struttura uno striscione riportante la scritta “Questo è un capitale” per ribadire l’importanza socioculturale del sito in questione.

“Avremmo voluto mostrare i muscoli della partecipazione democratica e dell’interesse verso Masseria Pantano organizzando un sit in che avrebbe visto una massiccia partecipazione, soprattutto da parte di tantissimi giovani; la pandemia e la delicata situazione che sta vivendo la città, peró, ci impongono un forte senso di responsabilità. Ciononostante abbiamo ritenuto di rilevante importanza tornare a sollevare il tema delle riqualificazioni culturali soprattutto alla luce delle dichiarazioni del Rettore dell’Università di Foggia Pierpaolo Limone: circa una settimana fa il Magnifico ha rilasciato un’intervista ad un quotidiano locale in cui evidenziava la crescita esponenziale dell’Ateneo e la necessità di nuovi spazi.

Quando una realtà viva e dinamica come l’Università chiede nuovi ambienti, la politica e le amministrazioni tutte devono rispondere. Accogliamo con gran favore, ad esempio, la proposta del Comune di Foggia circa la concessione di Palazzo Trifiletti e l’ex Cinema Garibaldi, strutture centrali e vicine al Polo Umanistico, ma suggeriamo di guardare con un certo interesse anche Masseria Pantano: sarebbe straordinario illuminare un quartiere periferico con la luce della cultura. Inoltre, una riqualificazione della Masseria in tal senso porrebbe fine alla cementificazione selvaggia che ha interessato quella zona. Lo avevamo promesso, continuiamo a ribadirlo, non lasceremo morire un capitale di questa generazione. (nota stampa)