Pio e Amedeo sul Corriere “Nel nuovo film siamo uno contro l’altro”

Foggia, 20/10/2020 – (Corsera) “Dovevamo fare un live show di 4 serate su Canale 5 — spiegano Pio e Amedeo —. Poi il lockdown ha chiuso tutto e abbiamo dovuto riorganizzarci: la comicità senza pubblico non si può fare, teatro e tv hanno bisogno di spettatori che ridono e applaudono. Per il cinema è diverso, si può lavorare in sicurezza con 70 persone: dunque giriamo il film adesso e lo mettiamo in cascina. Anche perché andiamo al cinema per lasciare un segno, non ci nascondiamo, l’auspicio è di fare un incasso importante”.

“Prendiamo in giro l’ambizione alla scalata sociale, il lockdown insegna che la vita è altro”

«Di solito noi siamo sempre complici, mentre per la prima volta saremo uno contro l’altro. È una storia che parla di provincia e metropoli, di uno che è andato via, al Nord, a Milano e ce l’ha fatta; mentre l’altro è rimasto al Sud a raccogliere i benefici della terra natia. E quando si ritrovano in estate verranno fuori tutte le differenze”.

Amedeo: “Senza che ce ne rendessimo conto ne è uscito un film autobiografico, ovviamente estremizzando e rendendo grottesche certe situazioni. Pio paga un botto di affitto per stare a Corso Sempione; con quei soldi a Foggia ti fai il mutuo di una villa con tre piscine”(Corsera)