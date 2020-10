Pitta firma l’ordinanza per la chiusura del cimitero nei giorni dei defunti

“Ho ricevuto solleciti dei cittadini, di genitori e mamme preoccupati per la situazione dei figli a scuola. Come sindaco non ho una competenza diretta ma domani convocherò un tavolo tecnico con i dirigenti scolastici per trovare soluzioni alla problematica”. Il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta ha comunicato in video alcuni dei provvedimenti a seguito del Dpcm del premier Conte. Da venerdì sarà riattivato il servizio “siamo con voi” che, tramite il numero verde dal sito del Comune, dà la possibilità della spesa e farmaci a domicilio per chi è in quarantena, e non ha parenti e amici che possano aiutarlo. Del servizio si occuperanno i volontari.

“Nelle scuole c’è rispetto delle regole ma non mi piace quello che vedo per strada- ha ammonito- non c’è rispetto del distanziamento, gente senza mascherina, questo vanifica i sacrifici del lockdown con danni, a cascata, per la salute e l’economia”. A Lucera i contagi certificati sono 47, “dovevano essere di più ma qualcuno è guarito”.

Ha comunicato che ella ricorrenza dei defunti il cimitero resta chiuso, le visite saranno possibili in modo contingentato fino al 29 ottobre e avranno la durata di 25 minuti. La chiusura è valida fino al 4 novembre, poi si ricomincerà con ingressi contingentati.