San Severo, azienda rifiuti tarda sui pagamenti. Vertenza lampo per l’Ugl

San Severo, 20 ottobre 2020. Prima il sit-in di protesta davanti ai cancelli della Buttol, la ditta per l’igiene urbana incaricata dal Comune di San Severo a causa dei ritardi sui pagamenti degli stipendi di alcuni lavoratori lamentati dalla Segreteria provinciale sindacale dell’Ugl. Poi, la nota stampa del Sindaco Francesco Miglio che, appresa la notizia, annuncia il ricorso ad una convocazione in via d’urgenza del tavolo prefettizio per dirimere le criticità. “Ho avuto notizia del mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori dell’Igiene Urbana da parte della società che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti”, afferma il primo cittadino.

“Tengo a precisare – spiega Miglio – che il Comune di San Severo è in regola con il pagamento del canone e non comprendo le ragioni di questo mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori. Ad ogni buon conto – conclude -, della questione investiremo nelle prossime ore il Prefetto di Foggia,a cui faremo richiesta di convocare con urgenza un tavolo in Prefettura”. Una vicenda, insomma, che si sarebbe conclusa con il ristoro dei bonifici mancanti ai lavoratori attraverso una vertenza sindacale lampo nata e conclusasi nel giro di poche ore. Almeno per il momento. Tra rinnovi dei contratti a rischio riferiti al passato, il riconoscimento di straordinari e presunti episodi di disservizi legati allo sfalcio e alla raccolta del verde urbano segnalati dai cittadini, non è dato sapere se queste di oggi sono le prime avvisaglie di un disagio più largo. Difatti non sarebbe il primo episodio di tensione sociale registrato negli anni tra operatori e azienda d’igiene urbana.

Ines Macchiarola per StatoQuotidiano.it, 20 ottobre 2020