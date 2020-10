Santo Mangia “Rettifica: Croce ble non ha impugnato nulla”

Foggia, 20 ottobre 2020. “Nel comunicato stampa inviato, in data 19/10/2020, alle testate giornalistiche (…INTERNALIZZAZIONE 118: NON MOLLANO L’OSSO!), la scrivente ha, erroneamente, citato un’associazione di volontariato che non ha nulla a che fare con l’impugnativa, adottata da alcune associazioni di volontariato, contro la delibera della ASLFG che internalizzaza il servizio 118 sinora gestito dalle stesse associazioni.

Scusandoci con l’associazione Croce Ble (la quale non è tra quelle che hanno impugnato gli atti ASL) per l’errore commesso e confermando il senso del comunicato stesso, si comunica che la quarta associazione che ha impugnato gli atti ASL è l’associazione Croce Azzurra. Tanto si doveva e scusandoci con l’Associazione in indirizzo, si saluta”.

Lo precisa in una nota Mangia Santo esecutivo USB Foggia.