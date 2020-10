Trovato morto Nicolangelo Balice, l’agricoltore scomparso da sabato

20/10/2020 Serracapriola (Foggia) – (foggiatoday) Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato questa mattina, in un terreno nella borgata di Ripalta, a cinque chilometri dal centro abitato di Serracapriola e qualche centinaio di metri dalla sua automobile. Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali, forse per un malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, insieme al medico legale, anche i carabinieri che hanno coordinato le ricerche. L’uomo mancava all’appello dallo scorso sabato, quando si era allontanato, a bordo della sua auto, per raggiungere alcuni cugini a Carpino. Nel comune garganico, però, l’anziano non è mai arrivato. (foggiatoday)