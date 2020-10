Vigiano a Mangia “Rosangela Coletta non ha impugnato alcun atto dell’ASL”

Foggia, 20 ottobre 2020. “In riferimento al comunicato stampa diramato nella giornata di ieri dall’Unione Sindacale di Base – USB, nella persona del sig. Santo Mangia, in riferimento alla internalizzazione dei lavoratori del 118, a cui diverse testate giornalistiche locali hanno dato risalto, quale legale dell’associazione di volontariato Croce Ble, in persona del Presidente sig.ra Rosangela Coletta, tengo a precisare che la mia assistita, contrariamente a quanto riferito dal Mangia, non ha impugnato alcun atto della Direzione Generale della ASL di Foggia, con cui è stata disposta l’internalizzazione, dinanzi alla preposta giustizia amministrativa.

Tale precisazione si ritiene doverosa anche alla luce del carattere altamente diffamatorio del comunicato stampa della USB, nella persona del sig. Santo Mangia, nei confronti delle associazioni di volontariato che sino ad oggi si sono occupate del servizio 118, quindi anche nei confronti della mia patrocinata Croce Ble, apostrofate nel comunicato stampa in disamina come “soggetti che stanno per perdere la gallina dalle uova d’oro”, sciacalli nei confronti di lavoratori e volontari sottopagati, nonché associazioni già sanzionate dall’Ispettorato del Lavoro.

Se la Croce Ble, lo si ribadisce, non ha inteso rivolgersi alla preposta magistratura per impugnare gli atti della Direzione Generale della ASL di Foggia, nondimeno non può rimanere silente di fronte alle pesanti accuse diffamatorie della USB e in particolare del Mangia, ragion per cui questa volta per tutelare il suo buon nome non potrà esimersi dal rivolgersi alla competente magistratura, anche se in sede penale”.

Lo rende noto in una nota stampa l’avv. Antonio Vigiano.