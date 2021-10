Manfredonia (Foggia), 20/10/2021 – Nel pomeriggio di venerdì 15 ottobre, agenti del Commissariato di P.S di Cerignola hanno tratto in arresto D.T. 32enne di Manfredonia, con precedenti di Polizia, per resistenza a PP.UU. e riciclaggio di autovetture.

Lo stesso, invero, veniva sorpreso dagli agenti, in un fondo ubicato nei pressi della zona industriale di Cerignola, mentre era intento a cannibalizzare un’autovettura, rubata nella notte precedente in Margherita di Savoia. L’uomo, alla vista degli agenti, abbandonava gli attrezzi che aveva in mano, e si dava a precipitosa fuga nelle campagne. Nel momento in cui gli agenti lo raggiungevano, opponeva resistenza con forti spinte, cercando di scappare, senza però riuscirci.

Sul posto, gli agenti rinvenivano altre due autovetture cannibalizzate che, dai successivi accertamenti, risultavano essere state rubate a Bari nella serata precedente. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva associato alla Casa Circondariale di Foggia a disposizione della competente A.G.. In sede di udienza di convalida, la competente A.G. disponeva applicarsi a D.T. la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nella mattinata di sabato 16 ottobre, gli stessi agenti traevano in arresto G.C. 53enne cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo espiare la pena di anni7 di reclusione, per numerosi furti aggravati in concorso commessi in danno di aziende del Nord Italia tra il 2002 ed il 2013.