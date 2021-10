Berlusconi rilancia il centrodestra e punta alla Presidenza della Repubblica

Foggia, 20/10/2021 – Nessuna rottura tra Berlusconi, Salvini e Meloni. Il baricentro della coalizione torna al centro ma senza rottura dell’alleanza. Poco più di due ore è durato l’incontro a pranzo tra i leader del centrodestra dopo le Amministrative. Dove il dato elettorale non è stato confortante con la perdita di Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli. Uniche vittorie a Trieste e in regione Calabria. Con esponenti di Forza Italia. Berlusconi è ritornato a Roma dopo un lungo periodo di assenza durato quasi nove mesi ed ha ricevuto, nella sua villa sull’Appia antica, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

All’ordine del giorno la tenuta della coalizione e la linea politica. In previsione anche dell’elezione del presidente della Repubblica a metà febbraio. Dove il Cavaliere punta. Se ci sarà l’appoggio dei renziani la partita potrebbe essere vinta. Bocche cucite all’uscita. Diramata però una nota congiunta da Lega, Forza Italia e Fratelli dove si prevede un “maggior coordinamento nell’azione parlamentare” con vertici più frequenti. “Non si mette in discussione la coalizione e nessuna riforma della legge elettorale in senso proporzionale”, si legge. Nel frattempo Forza Italia elegge il nuovo capogruppo alla Camera in sostituzione di Occhiuto che va alla guida della Calabria. È Paolo Barelli molto vicino a Tajani.