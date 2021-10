Cusmai sul voto: “Deludente, ma Lesina esprime l’unico sindaco leghista di Puglia”

Stato Quotidiano, 20 ottobre 2021. Solo a settembre scorso, voto regionale, la Lega otteneva l’11% a Cerignola, alle ultime amministrative solo il 3%, né i voti mancanti di Fi si sono riversati nel partito di Salvini. Cosa sia capitato a chi alle europee viaggiava al 34% l’abbiamo chiesto al segretario provinciale della Lega Daniele Cusmai, anche tenendo presente quanto avvenuto all’amministrazione Landella a Foggia, cioè, in buona sostanza, in che misura queste vicende abbiano influito sul voto nella provincia.

“L’esito del voto non è soddisfacente, per noi, è chiaro, bisogna lavorare per l’individuazione dei candidati in tempi non stretti. Tuttavia abbiamo anche noi una decina di nostri consiglieri eletti nei paesi sotto i 15mila abitanti, a Sant’Agata, ad Ascoli Satriano, a Panni, dove il voto dipende di più dalla conoscenza della persona. Primiano Di Mauro a Lesina è l’unico sindaco leghista eletto in Puglia, e questo per noi è un risultato”. Circa i voti mancanti ai candidati singoli che hanno ottenuto, nel 2020, anche 500 preferenze a Cerignola, si tratta, secondo Cusmai, del tipo di elezione: “Alle amministrative ci sono più candidati e il partito conta di meno rispetto alle regionali”.

Pasticcio a San Nicandro dove la lista “era pronta ma poi non è stata presentata perché il segretario cittadino non ha condiviso il cambio in corsa del candidato sindaco, poi si è dimesso”. Anche la candidatura di Berardi ha attratto il voto del centrodestra sottraendolo alla Lega ma, alla fine della contesa, la sua coalizione non ottiene nemmeno un consigliere, come per il partito di Salvini. A San Marco in Lamis Raffaele Daniele arriva all’ultimo posto con poco più del 4%: “Il progetto è stato creato dal segretario cittadino e non era partito per vincere”. E su Foggia? “Ci dobbiamo incontrare con il resto della coalizione per vedere di organizzarci anche per le amministrative, è presto per i nomi ma dobbiamo prepararci. Non credo che la vicenda giudiziaria del Comune di Foggia abbia provocato scorie che sono arrivate in provincia, certo a Cerignola abbiamo avuto qualche problema a parlare di certi argomenti e abbiamo tuttavia messo in campo tutto quello che potevamo, dall’eurodeputato Casanova a sostegno di Giannatempo all’on. Sasso in campagna elettorale”.

Leggendo i risultati dei consiglieri comunali della Lega a Cerignola si riscontra che hanno ottenuto voti a tre cifre solo Vincenzo Specchio (224) e Marco Trombetta (poco più di 180). La lista non verrà presentata nemmeno in un altro centro per cui è previsto il ballottaggio, Manfredonia, al voto il 7 novembre. “Abbiamo avuto dei problemi interni- spiega Cusmai- Cristiano Romani è uscito dalla Lega ma so che dei suoi candidati sono stati inseriti nelle civiche di Rotice”. Secondo altre fonti interne del partito, la candidatura del civico proposta da Fi e dal consigliere regionale Giandiego Gatta sarebbe stata accolta freddamente dalla Lega sin dal primo momento. Stando a quanto è avvenuto, a meno di un mese dal voto, si è sfaldato quel gruppo, Romani in testa, che, da Manfredonia, accolse Salvini nel 2019 al ristorante Cicolella di Foggia.

Sull’esito delle amministrative non rilascia dichiarazioni il consigliere regionale Joseph Splendido: “Mi attengo alla linea del coordinatore Marti. Dopo il primo turno il senatore ha dichiarato che “il civismo non va lasciato a Michele Emiliano”. Con il civismo la Lega prende Lesina e fa eleggere altri consiglieri nei comuni con meno di 15mila abitanti dopo aver ottenuto un consigliere regionale in rappresentanza della provincia di Foggia. Intorno a questo nucleo più o meno storico, anche volontariamente distante dagli ex forzisti – che tendono “a egemonizzare ma sono arginati”, secondo gli umori espressi da quelli di “Noi con Salvini” allo 0,50% alle regionali di 6 anni fa- la Lega si sta riorganizzando, rivendicando anche più ascolto nelle sedi regionali. Nei centri più grandi mostra molte difficoltà anche rispetto ai suoi alleati storici che, come nel caso di Di Mauro e La Salandra, sottolineano le assenze leghiste che hanno influenzato il risultato.

Paola Lucino, 20 ottobre 2021