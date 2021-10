Gargano. “Neve di Marzo”: ecco tutte le condanne (ELENCO NOMI)

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 20 ottobre 2021. Dopo numerose udienze e colpi di scena si conclude nell’aula bunker di Bitondo il processo di primo grado a carico di numerosi imputati coinvolti nella maxi operazione antimafia denominata “Neve di Marzo”, messa a segno dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia e dai Reparti speciali dell’Arma nelle prime ore del 23 ottobre 2019 in cui eseguivano un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo nei confronti di 15 soggetti inseriti, secondo l’ipotesi accusatoria, in un gruppo criminale operante nel territorio della città di Vieste.

L’inchiesta “Neve di Marzo” (così denominata perché un grosso sequestro di droga fu possibile grazie alle orme lasciate sulla neve fresca caduta nel mese di marzo nel centro viestano), contava oltre una trentina di indagati accusati a vario titolo di 240 capi di accusa, tra cui associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal “metodo mafioso”, spaccio di droga, detenzione illegale di armi, furto e riciclaggio.

Tra i destinatari della misura in carcere vi era Danilo Pietro Della Malva, 33 anni, alias “U’ Meticcio”, ritenuto uno degli esponenti di primo piano del clan Raduano, catturato su mandato di arresto europeo alle Isole Canarie in Spagna e successivamente trasferito in Italia presso il carcere di Rebibbia.

L’inchiesta in questione, si collega ad altre inchieste della DDA di Bari denominate rispettivamente “Agosto di Fuoco” e “Ultimo Avamposto” che dall’agosto 2018 sino all’ottobre 2019 portava complessivamente all’arresto di 43 soggetti per droga, armi e due tentati omicidi; soggetti ritenuti dagli inquirenti legati ai due clan in guerra per leadership del traffico di droga nel centro garganico, il gruppo “Raduano” e quello avverso riconducibile a “Perna”, ucciso ad aprile 2019.

All’udienza preliminare del 12.10.2020 svoltasi nell’aula bunker di Bitonto buona parte degli indagati sceglievano il rito abbreviato (rito che comporta in caso di condanna la riduzione di 1/3 della pena), tra questi anche il Della Malva che nel frattempo aveva ottenuto gli arresti domiciliari.

Arresti, però, che venivano poco dopo revocati poiché durante il corso del giudizio lo stesso veniva coinvolto nella clamorosa indagine per corruzione in atti giudiziari in relazione a presunte mazzette pagate in cambio della sua precedente scarcerazione.

Cosicchè ritornato in carcere, il Della Malva a sorpresa annunciava in udienza di volersi pentire e di voler collaborare con la giustizia e nel corso del suo esame svelava l’organizzazione e le dinamiche di spaccio del gruppo malavitoso di appartenenza e il suo coinvolgimento in alcuni omicidi e rapine.

All’esito di numerose udienze e delle discussioni del PM (Dott. Ettore Cardinali) e dei difensori degli imputati (avvocati Giuseppe Caruso, Francesco Santangelo, Paolo D’Ambrosio, Angelo Rinaldi, Giorgio De Laurentis, Salvatore Vescera, Giovanni Maggiano, Federico Straziota, Pasquale Giuditto, Antonio Merlicco, Pietro Ottolino, Fabrizio Caniglia), il Gup del Tribunale di Bari Dott.ssa Rossana De Cristofaro in data 19.10.21 dava lettura nell’aula bunker di Bitondo del dispositivo di sentenza emessa nei confronti degli imputati con condanna alle seguenti pene detentive:

-Raduano Marco, anni 3 e mesi 4 di reclusione;

– Azzarone Libero Antonio, anni 5 e mesi 4 di reclusione;

– Troiano Gianluigi, anni 1 e mesi 4 di reclusione;

– Langi Marco, anni 10 e mesi 4 di reclusione;

– Coda Orazio Lucio, anni 18 di reclusione;

– Della Malva Danilo Pietro, anni 8 di reclusione (collaboratore di giustizia);

– Surano Giovanni, anni 5 e mesi 4 di reclusione (collaboratore di giustizia);

– Carpano Davide, anni 12 di reclusione;

– De Vita Francesco Paolo, anni 6, mesi 8 e giorni 20 di reclusione;

– Grilli Giovanna, anni 3, mesi 5 e giorni 20 di reclusione;

– De Vita Michele, anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione;

– Langi Vincenzo, anni 1 e mesi 4 di reclusione;

– Monacis Nicola, anni 10, mesi 10 e giorni 20 di reclusione;

– Lorusso Giuseppe, anni 12, mesi 6 e giorni 10 di reclusione;

– Scirpoli Antonello, anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione;

– Sicignano Carlo, anni 3 di reclusione;

– Ciuffreda Gianmichele, anni 4 e mesi 1 di reclusione;

– Cotugno Daniele, anni 2 e mesi 4 di reclusione;

– De Vita Gabriele, anni 1 di reclusione;

– De Vita Luca Pio, anni 1 di reclusione;

– De Vita Marco, mesi 10 e giorno 20 di reclusione;

– Di Fiore Pasquale Pio, anni 2 e mesi 2 di reclusione.

– Raduano Mario, assolto.

Veniva inoltre respinta l’istanza di patteggiamento concordata con il PM avanzata dal difensore avv. Antonio Laprocina nell’interesse dell’imputato Rinaldi Bruno per il quale è stata disposta la trasmissione degli atti dinanzi ad altro giudice per la celebrazione di nuovo giudizio abbreviato. Motivazione della sentenza giorni 90.