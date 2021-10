Lavoro: i principali dati sull’occupazione dei diplomati di master

I master di primo e di secondo livello sono un’occasione formativa utile per inserirsi in maniera rapida nel mondo del lavoro. Le aziende sono alla ricerca di personale molto qualificato e avere nel proprio curriculum un percorso post-laurea di tipo specialistico è fondamentale per attirare subito l’attenzione dei recruiter e primeggiare rispetto ad altri candidati. Un’infografica dell’Università Cusano sui master più richiesti appena pubblicata evidenzia in maniera chiara le alte percentuali di inserimento lavorativo di chi sceglie di frequentare un master dopo la laurea e i master più ricercati sono perfettamente in linea con le richieste del mercato. Nel 2021 inoltre, l’interesse per i master è cresciuto rispetto al periodo pre-pandemia, dimostrando una crescente attenzione a perfezionare la propria formazione per assicurarsi maggiori opportunità lavorative.

I master più richiesti

Le ricerche online dicono che sono diverse le aree di interesse degli studenti in merito ai master. Al primo posto si collocano quelle dell’area del management e dell’amministrazione. Seguono poi i master in marketing, risorse umane e giurisprudenza. E il numero degli iscritti conferma in linea generale i trend di ricerca, anche se ritroviamo alcune specializzazioni di successo che sono un po’ diverse. Spiccano ad esempio gli iscritti ai master dedicati alla sicurezza informatica e quelli dell’area psicologica, che sono in linea con le richieste del mercato. I trend confermati invece sono quelli dell’ambito delle risorse umane, del marketing e del digitale, altri 3 aree specialistiche che troveranno sempre più spazio sia nel pubblico sia nel privato.

L’emergenza Covid-19 ha infatti favorito la digitalizzazione delle aziende e ciò ha generato l’esigenza di doversi dotare di personale qualificato in web marketing, discipline digitali e protezione dei dati. Nello stesso tempo, il forte impatto emotivo della pandemia, ha reso necessario il bisognod di porre l’attenzione sulla salute mentale, un aspetto che negli anni era stato messo da parte. Per il futuro occorrerà lavorare su piani di assistenza psicologica per le persone, perché l’impatto dell’emergenza mondiale avrà ricadute sulla psiche per diverso tempo.

I dati sull’occupazione

I dati sull’occupazione dopo il conseguimento del master sono molto incoraggianti. Ad un anno dal master l’84,4% degli studenti che hanno conseguito il master di primo livello trova lavoro, percentuale che sale al 90% per chi ha un master di secondo livello. Le aree con maggior inserimento lavorativo sono l’area medica con il 94,44%, l’area scientifica e tecnologica con l’85,8% e l’area economica, giuridica e sociale con l’83,8%. Soddisfa anche la retribuzione mensile netta ad un anno dal master con uno stipendo medio di 1.745 euro.

I lavori emergenti

I dati sull’occupazione dei diplomati di master rafforzano l’idea che investire in un percorso post-laurea possa essere determinante per iniziare una carriera soddisfacente. Ancor più importante è scegliere un master che risponda alle offerte di lavoro, puntando sulle professioni emergenti. A tal proposito, Linkedin, il social network dedicato proprio al mondo del lavoro, ha condotto una ricerca per aiutare i responsabili delle ricorse umane a capire quali saranno i lavori del futuro, che saranno determinanti per portare il mondo fuori dalla crisi economica e sociale scaturita dalla pandemia. Tra le figure professionali trainanti, oltre al personale medico e sanitario, ci sono i professionisti del digitale, i creativi e i ricercatori. Conviene dunque puntare a master che propongono corsi specifici in queste materie, per poter avere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti e assicurarsi un inserimento immediato. (nota stampa).