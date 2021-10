L’importanza della licenza per le scommesse online: trasparenza e sicurezza

(nota stampa). Con un’offerta di migliaia di piattaforme online, ciascuna con promozioni allettanti e centinaia di mercati per ciascun evento sportivo, è facile per un utente inesperto cadere vittima di una truffa. Le scommesse, che siano fatte in una ricevitoria o sullo schermo del proprio smartphone, richiedono fiducia nella correttezza con cui le vincite saranno distribuite e nella gestione del denaro ricevuto. Se il bancone del bar dove ci si reca ogni giorno è una garanzia di affidabilità, una piattaforma virtuale priva di volti umani o di una sede fisica che si possa visitare deve riuscire a conquistarsela. Ma cosa rende siti conosciuti e stimati in tutto il mondo come 22Bet Italia affidabili?

Le licenze per il gioco online sono concessioni governative sorte anno dopo anno nelle varie giurisdizioni, in seguito alla nascita di Internet. Diversi pionieri tra i bookmaker storici in modalità analogica, come la tedesca Interwetten, avevano infatti iniziato già alla fine degli anni ’90 a migrare i propri servizi per le scommesse sportive in rete. Al giorno d’oggi quasi tutti i paesi del mondo dove il gioco d’azzardo è legale hanno creato una categoria speciale di concessioni dedicate appunto alla modalità online. Al netto delle diverse regolamentazioni che si applicano in ogni singolo paese, sono due le caratteristiche che le accomunano tutte e che contribuiscono a creare fiducia negli utenti.

L’autorizzazione a operare come casinò o allibratore online è il frutto di un’attenta analisi e valutazione, da parte delle autorità competenti, dell’azienda gestrice di una piattaforma e del sito stesso. Per fare l’esempio dei paesi dell’Unione Europea, offrire un sito di scommesse online richiede di pubblicare in modo trasparente i termini e le condizioni e le politiche sulla privacy. È anche necessario fornire informazioni dettagliate sui rischi di dipendenza associati al gioco e su come fare per prevenirla o affrontarla tempestivamente al suo primo insorgere. L’aspetto ancora più importante della legislazione comunitaria è l’obbligo di descrivere le modalità di distribuzione delle vincite e, nel caso delle schedine, della formulazione delle quote. In questo modo, anche un utente che si affacci per la prima volta al mondo delle scommesse online potrà avere sufficienti informazioni su come il proprio denaro viene amministrato e poi eventualmente distribuito.

L’azione delle autorità competenti, nel caso dell’Italia l’Agenzia per le Dogane e i Monopoli, non si limita a valutare una piattaforma prima del suo ingresso in un mercato, ma anche e soprattutto di monitorarne costantemente il comportamento. Prendendo sempre l’esempio del Belpaese, ciascuna vincita, perdita e incasso dei tavoli live, inclusi quelli popolari del poker Texas Hold’em, viene sottoposta a verifica da parte dell’ADM ed erogata solo dopo averne ricevuto il via libera. Le autorità vigilano anche sui meccanismi messi in atto per controllare e ridurre il rischio per gli utenti di sviluppare dipendenza dal gioco. Le piattaforme più affidabili non solo permettono ai giocatori di impostare limiti di puntata applicati a sé stessi, ma intervengono anche attivamente qualora rilevassero comportamenti pericolosi.

Le concessioni italiane vengono chiamate ufficialmente GAD dall’acronimo di “gioco a distanza”, anche se sono spesso note nelle recensioni come AAMS. L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è stata infatti fino al 2012 l’autorità incaricata di rilasciare le licenze per il gioco online, finché il suo ruolo e le competenze non sono stati trasferiti alla neonata Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per ricevere l’autorizzazione a operare in Italia è necessario fornire una lista dettagliata di informazioni sulla piattaforma online e sull’azienda gestrice. Quest’ultima deve dimostrare anche di essere già in attività nel settore da almeno 2 anni e con un fatturato a partire da €1,500,000: un requisito importante per escludere società dubbie e fittizie. La tassa di concessione è pari a €300,000, molto più di quanto richiesto in altre legislazioni, per scremare ulteriormente il pool di potenziali riceventi.

Per operare in Italia non è necessario che la licenza sia stata emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Molte, infatti, tra le più popolari hanno sede legale a Malta o nell’isola di Curaçao. La legge comunitaria interviene, tuttavia, per offrire sufficienti garanzie al pubblico della Penisola: anche chi non è registrato nel Belpaese deve infatti avere almeno la propria sede finanziaria in Unione Europea. In questo modo, tutto il denaro trasferito dentro a e fuori dagli account può essere tracciato e monitorato per offrire la massima sicurezza. (nota stampa)