STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 20 ottobre 2021. “Il potenziale dell’ospedale San Camillo di Manfredonia è necessario. Su questo posso dare tutta la mia rassicurazione. Per il punto nascita: devono esserci laddove nascono almeno 1000 bambini in un anno. Diversamente un punto nascita è pericoloso e non conviene entrarci. Ci ragioneremo con gli esperti del settore e con tutti i referenti della Regione“.

E’ quanto dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, a margine dell’incontro svoltosi ieri al LUC con il candidato a sindaco di CON Manfredonia e MD, Maria Teresa Valente.