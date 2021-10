Manfredonia. “Ciao Matteo, siamo sicuri che ci guiderai da lassù”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 20 ottobre 2021. E’ deceduto lo scorso 15 ottobre 2021, all’età di 56 anni, il sig. Matteo Vitulano. Ieri, 19 ottobre, si sono svolti i funerali nella chiesa San Carlo di Manfredonia.

“Il tempo passa ma il pensiero resta! In questo giorno che ha segnato i nostri cuori, caro Matteo vogliamo che tu sappia che ti siamo molto vicini nel passaggio ad Angelo di Luce e Amore. Grazie per il tuo esempio, i tuoi insegnamenti, la tua bontà e il tuo amore per tutti noi. Amore indelebile che resterà nel cuore di chi ti ha conosciuto e vissuto”.

“Siamo sicuri che ci guiderai da lassù e la morte non segnerà solo dolore, rubando il ricordo e privilegio di averti incontrato in questo viaggio segnato dal tempo. La tua essenza sempre condivisa non andrà mai persa. Ciao Matteo”, dice a StatoQuotidiano il sig. Antonio Spagnuolo.

Attraverso StatoQuotidiano.it, la moglie i figli e i parenti tutti del sig. Matteo ringraziano tutti per la partecipazione al dolore.