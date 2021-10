Manfredonia Dei Diritti “L’ospedale resterà ma sarà ridotto a uno straccio”

Ritorna la strategia di cui sopra: correva l’anno 2013 e i sanitari del P.O. di Manfredonia ri-provavano a far capire ai rappresentanti istituzionali locali e sovracomunali di riferimento, all’esito della immeritata chiusura del p. nascita, che a differenza di quanto accadeva nei decenni passati le linee guida nazionali prevedevano che un reparto di ostetricia, per lavorare in regime di sicurezza, doveva essere dotato della presenza attiva del ginecologo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Di quanti medici, dunque, doveva disporre il reparto per effettuare una guardia attiva completa e poter svolgere le varie attività del reparto? Almeno 8, così come avveniva nelle ostetricie di San Severo e Cerignola. Nel momento in cui furono sospesi i ricoveri -evidenziavano gli operatori sanitari- il reparto disponeva soltanto di 6 medici e l’assunzione di altri due medici non fu approvata in quanto la Regione aveva già previsto la suddetta chiusura. Allo stesso tempo si assicurò (è la stessa fabbrica delle rassicurazioni cui attinge Emiliano e ora anche il suo fedele Lopalco?) “che anche gli altri punti nascita con meno di 500 parti all’anno avrebbero chiuso”, ma così non fu poiché diversi reparti, pur avendo meno di 8 medici in servizio, stavano proseguendo l’attività senza problemi senza tema di soppressione.

“E’ inaccettabile che si tenti di far ricadere la responsabilità della attuale situazione sugli operatori sanitari della ginecologia e della pediatria di Manfredonia i quali -affermavano convintamente in quella nota- negli ultimi 30 anni hanno continuato a prestare la propria opera con grande sacrificio personale laddove si è creata una situazione di imprevedibile emergenza, talvolta persino con due sole unità mediche. Altra cosa è però programmare la normale attività lavorativa partendo già da una sottostima del numero necessario di medici e senza uniformarsi agli altri ospedali della Asl di Foggia”.