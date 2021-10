Sanità Manfredonia, Lopalco: “Stiamo pensando ad una riorganizzazione”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 20 ottobre 2021. “Quale futuro per la sanità a Manfredonia”: questo l’evento organizzato da Maria Teresa Valente, candidata a sindaca per la prossima tornata elettorale del 7 novembre, nella giornata di ieri presso il Luc e che ha visto la partecipazione straordinaria del professor Lopalco, assessore alla sanità pugliese.

L’evento ha contato, altresì, un nutrito numero di partecipanti, tra operatori sanitari e gente comune, ai quali è stato consentito di interagire con l’Assessore, formulando, domande, rappresentando criticità del nosocomio cittadino.

A moderare l’evento Mimmo Cicolella che dopo i convenevoli di rito ha introdotto l’argomento e chiamato subito sul palco Raffaele Spagnuolo, tecnico di laboratorio del San Camillo de Lellis, il quale, senza mezzi termini ha evidenziato come l’ospedale di Manfredonia, con il piano di riordino ospedaliero, abbia pagato conseguenze importanti, tra cui, in primis, la chiusura del punto nascita e successivamente di altri reparti.

Testualmente: “Ci sono state promesse cose che ad oggi non sono state realizzate, il personale è allo stremo, durante l’estate si superano in città le 200mila presenze, le cui esigenze sanitarie non possono essere realizzate dal personale ridotto all’osso. Il centro trasfusionale va avanti con un solo medico, nel laboratorio analisi, sono andati in pensione tre unità e ne assumono altre, con la conseguenza che dobbiamo sostenere turni massacranti. “Il call center è inefficiente e ci sono lunghe liste di attesa”.

La replica di Lopalco? “Le criticità di Manfredonia, sono identiche a Cerignola o Martina Franca o altri ospedali ed esse sono derivate dai tagli alla sanità che hanno determinato anche la mancanza di medici che vivremo per almeno 4 anni”.

“La regione si è attivata per rafforzare la forza formativa ma ci vogliono almeno tre anni 3, quindi, come sopperire all’assenza di medici? Stiamo pensando ad una riorganizzazione investendo nella medicina del territorio. I medici di famiglia devono interagire di più con le strutture ospedaliere, quindi cercando di far arrivare in ospedale meno gente possibile”.

Sulla chiusura del punto nascita a Manfredonia, lapidario il prof. Lopalco:” Mia moglie non la porterei a partorire in una struttura che non registra almeno 1000 nascite all’anno, non mi sentirei sicuro se all’interno di un ospedale mancasse una neonatologia”. “ A Manfredonia le nascite non superavano le 600 unità ergo la chiusura del reparto”.

La replica secca del dott. Ciro Muscatiello, già dirigente medico di primo livello presso il soppresso reparto di ostetricia di Manfredonia: “Assessore, non mi pare che in altri nosocomi, tra cui Cerignola, giusto per fare un esempio, i reparti di ostetricia e ginecologia, restino aperti perché superano le 1000 nascite l’anno. Avevamo dei reparti che funzionavano benissimo tra cui quello di ostetricia e ginecologia e sono stati chiusi”.

Il dato che è emerso è che arriveranno fondi del Piano di rilancio e resilienza che dovranno essere impiegato entro la fine del 2022 ma solo per ristrutturare le strutture sanitarie e non per potenziare quelli già esistenti, oltre a rendere operative le case della salute e case della comunità.

A conclusione l’intervento di Maria Teresa Valente ad evidenziare la necessità che nel futuro prossimo possa essere rivista da parte della regione Puglia la politica sanitaria relativa al nostro nosocomio, con l’auspicio che lo stesso possa essere rilanciato, con la riapertura di alcuni reparti, in primis quello di ostetricia e ginecologia affinchè si possa tornare a nascere nella bella città di Manfredonia.

Antonio Castriotta