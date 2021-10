Puglia, oltre 100mila filmati pedopornografici: carabiniere a processo

Tra i file anche minori torturati

Il militare risponde di detenzione di materiale pedopornografico e peculato. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra ottobre 2017 e ottobre 2020, quando è stato scoperto e arrestato. Stando alle indagini della Polizia postale, coordinate dal pm Michele Ruggiero, per il «desiderio continuo di appagare la propria concupiscenza», il carabiniere si sarebbe procurato dal dark web foto e video di minori immortalati in atti sessuali, «in taluni casi in condizioni di costrizione fisica e di vera e propria tortura», archiviando questo materiale su chiavette usb, tablet e smartphone. Gli inquirenti hanno accertato il possesso, nei dispositivi informatici analizzati, di 97.494 immagini pedo-pornografiche e 48 video dello stesso contenuto. All’appuntato è contestato anche il peculato perché durante il servizio avrebbe usato i pc dell’Arma e del Ministero della Giustizia in dotazione agli uffici per visionare o modificare i file pedo-pornografici. (quotidianodipuglia)