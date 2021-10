Tragico incidente nel Foggiano, quattro ambulanze e un ferito grave

Foggia, 20/10/2021 – (foggiatoday) E’ di 11 feriti, di cui uno grave, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto poco fa, lungo la provinciale che collega Troia a Foggia. Dalle prime informazioni raccolte, si tratta di un incidente autonomo: una monovolume, con a bordo 11 braccianti, è uscita improvvisamente fuori strada ribaltandosi più volte su sé stessa.

Feriti, in maniera più o meno preoccupante, tutti gli occupanti del mezzo: sei quelli che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Per uno di essi, le cui condizioni sono state giudicate subito gravi, è stato necessario il trasferimento in elisoccorso verso il più vicino ospedale. Sul posto, insieme agli operatori del 118, giunti in zona con quattro ambulanze, è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco dal distaccamento di Lucera, che ha provveduto ad estrarre i soggetti coinvolti nel sinistro dall’abitacolo del mezzo. Sull’accaduto sono in corso i rilievi e gli accertamenti dei carabinieri. (foggiatoday)