Casa Sollievo, visite senologiche ed ecografie gratuite nel mese della prevenzione

Ottobre è il mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, la neoplasia più diffusa nel genere femminile. E come ogni anno, medici di Senologia e Chirurgia Senologica della Breast Unit dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, in collaborazione con la LILT-Lega italiana per la lotta contro i tumori, effettueranno, previa prenotazione telefonica, visite senologiche ed ecografie gratuite fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Lo screening sarà rivolto alle donne di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Per le prenotazioni sono attivi i seguenti numeri telefonici della LILT: 0881 661465 e 339 1942858. (operapadrepio)