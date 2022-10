Educazione digitale: Smartphone a scuola sì o smartphone no?

Manfredonia (Fg), 20 ottobre 2022 – Negli ultimi mesi pare diventata nuovamente tema di discussione la questione inerente all’utilizzo dello smartphone in contesti formativi come ad esempio la scuola.

Diversi sono stati i Dirigenti Scolastici che hanno optato per una circolare in cui si vieta l’utilizzo dello smartphone e gli studenti e le studentesse sono costretti a lasciarli in una scatola e recuperarli solo a fine giornata.

Buckingham nel suo saggio “Manifesto sulla media Education”, scritto a seguito della decisione del Partito Conservatore della Gran Bretagna di eliminare i Media Studies dai curricola scolastici, afferma come lo sguardo che si adotta quando si parla di media e quindi anche di smartphone, sia sempre la stessa, una polarizzazione, una dicotomia netta improntata esclusivamente sul concetto di rischi e benefici, non analizzando la questione da un punto di vista critico e complesso.

I sostenitori della teoria dei rischi vedono nei media solamente dei “mostri”, la causa principale del dilagare di violenza, cyberbullismo, malesseri psicologici, fake news.

I sostenitori dei benefici, appartenenti all’ideologia californiana, credono che i media digitali possano rendere gli studenti e le studentesse più liberə e creativə.

Si contrappone pertanto una doppia visione: da un lato un approccio difensivo e protezionistico, dall’altro un approccio tecno-entusiasta che considera la Generazione Z ed Alpha “nativi digitali” e quindi capaci di utilizzare le tecnologie meglio dei propri e delle proprie docenti e quindi il loro ruolo prima o poi potrebbe essere completamente superfluo.

Spesso il rischio potenziale non si tramuta in danno effettivo e, dunque, adottare una visione protezionistica nell’utilizzo dei media genera da parte degli studenti e delle studentesse l’effetto del “frutto proibito” e quindi lo si utilizza come strumento di ribellione nei riguardi dell’autorità.

Alessandro Baricco nel suo saggio “The Game” dichiara come la postura del nuovo millennio sia cambiata notevolmente, ad una postura uomo-cavallo-spada, tipica della società novecentesca, causa di guerre, totalitarismi e granitiche élite, si contrappone la postura uomo-tastiera-schermo con l’introduzione dei primi PC, fino a giungere nel 2006 con l’avvento dell’Iphone a determinarsi un’ulteriore modifica alla postura contemporanea.

Il Personal computer spesso è sostituito dallo smartphone che diventa una protesi, la vertebra zero.

È stata proprio la nascita dello smartphone, con tutte le criticità inerenti al “capitalismo digitale” a cui è possibile solamente accennare, anche se meriterebbe un approfondimento ulteriore, che ha modificato le metodologie di apprendimento.

Alla base dello smartphone ci sono le App che hanno sostituito i programmi dei pc. Qual è la differenza tra i due?

Mentre i programmi sono ad esempio Microsoft Office Word, le app presentano un design improntato sul divertimento, ecco perché Baricco definisce l’attuale società immersa nel Game, nel gioco.

Questa lunga digressione è utile a comprendere come le modalità di apprendimento dei nativi digitali sia differente, una generazione che gioca ai videogames ricerca anche negli ambienti didattici una metodologia in grado di promuovere principi di gamification che secondo Detering è “l’utilizzo di componenti propri del game design in contesti non ludici”, in quanto capaci di generare motivazione e coinvolgimento, mediante l’attivazione di due elementi: i rinforzi (Skinner) e le emozioni (Si veda “La gamification” di Anna Dipace in “Media ed Emozioni” a cura di Barbara De Serio e Giusi Antonia Toto).

Detto questo qual è il ruolo della scuola? Quale metodo adottare? È efficace vietare e assumere una posizione autoritaria?

Studi scientifici hanno dimostrato come tutti i media, anche quelli tradizionali, siano stati considerati in prima fase causa di manipolazione delle nuove generazioni.

In prima fase nel V sec. a.C. la scrittura era guardata con diffidenza.

Nell’800 i romanzi erano considerati generi letterari inferiori.

La radio era definita “dittatrice” perché usata come tecnica di propaganda dal Regime Fascista.

Popper considerava “la televisione cattiva maestra” in quanto non più basata su una funzione pedagogica come ad esempio il programma “Carosello”, ma incentrata sull’audience con l’introduzione di più canali televisivi.

Questo denota come tutto ciò che non si conosce genera diffidenza e si adottano tutte le metodologie possibili per abolirle.

Lo stesso possiamo dire degli smartphone che al momento costituiscono il “nuovo”.

Dove, se non a scuola, gli studenti e le studentesse possono apprendere attraverso i media? Dove possono acquisire strumenti utili per imparare a praticare Media literacy? (Alfabetizzazione dei media)

I media non vanno demonizzati, ma compresi, identificando quattro principi fondamentali della Media Literacy (Buckingham): linguaggio, rappresentazione, produzione e pubblico.

Quattro principi presenti nella veicolazione delle informazioni sia nei mezzi tradizionali che nei media digitali, in quanto ad esempio sui social network si adottano inconsapevolmente gli stessi principi, scegliendo linguaggio, cosa dire e cosa omettere, con quali strumenti e a quale pubblico rivolgersi.

È per questa ragione che adottare un approccio capace di superare la dicotomia rischi/benefici, insegnando ad esempio come funzionano le regole dell’algoritmo, fornendo strumenti per decostruire le narrazioni, renderà gli studenti e le studentesse più critiche.

Umberto Eco, infatti, appena vennero introdotti i media digitali affermava come la scuola dovesse dotarsi di nuove competenze per imparare a filtrare le informazioni.

Per tale ragione vietarne l’utilizzo mi pare una scelta arbitraria, infondata scientificamente, incapace di adattarsi ai tempi che cambiano.

Se non è la scuola a dotare le nuove generazioni di lenti capaci di osservare le innovazioni sociali e culturali chi dovrebbe farlo?

Probabilmente non si possiedono strumenti per poter affrontare il tema. Per questo è necessaria la formazione continua.

A cura della Dott.ssa Angela la Torre, Educatrice